В Украине официально выявлен штамм Омикрон: что известно
В Украине официально подтверждено заражение штаммом коронавируса Омикрон ((B.1.1.529-like). Его выявили у пациентки, прибывшей из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Вариант подтвержден путём полногеномного секвенирования. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Пациентка с Омикроном на данный момент продолжает получать лечение. Известно, что в ОАЭ она контактировала с больным коронавирусом человеком.
В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование относительно данного случая, медики обследуют контактных лиц.
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