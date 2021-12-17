Врач оценил угрозу штамма Омикрон для Украины и рассказал, когда может произойти вспышка заболеваемости

Новая вспышка коронавируса, вызванная штаммом Омикрон, произойдет в Украине ориентировочно через 3-4 недели. Вероятно, этот вариант уже есть в нашей стране.

Об этом заявил в интервью ТСН советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий. По его словам, если будут происходить очень большие скачки увеличения новых случаев заражения COVID-19, тогда будет понятно, что начинает доминировать новый штамм.

"Здесь нужно обращать внимание на новые случаи, а не на госпитализацию, потому что Омикрон не такой агрессивный (как штамм Дельта. – Ред.)" – сказал Жиравецкий.

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Он считает, что в Украине больше инфицированных, чем показывает статистика, потому что уменьшилось количество тестирований.

"Ту официальную цифру, которая есть у нас, нужно умножить на несколько раз, потому что мы видим, что 2500 госпитализаций было за минувшие сутки, то есть это немало, и мы понимаем, что не может каждый третий инфицированный ложиться в стационар. Это практически невозможно", – подчеркнул врач.

По его мнению, количество случаев коронавируса в Украине соответствует, как минимум, показателям Польши: примерно 26 тысяч в сутки.

"Поэтому если даже с тем тестированием, которое делают у нас, мы увидим резкий рост количества новых случаев, мы можем говорить, что Омикрон уже в Украине", – добавил Жиравецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, проявления коронавируса при заражении штаммом Омикрон больше похожи на простуду, нежели на COVID-19. Это вызывает путаницу и приводит к тому, что часть инфицирований просто не фиксируется.

Директор Института инфекционных заболеваний Южной Африки Адриан Пурен заявил, что Омикрон с большой вероятностью может вытеснить вариант Дельта. Ученый добавил, что исследователи должны выяснить, может ли Омикрон уклоняться от иммунитета после вакцин и приводит ли к худшим клиническим симптомам, чем другие штаммы коронавируса.

Тем временем первый случай заражения новым мутированным штаммом коронавируса Омикрон зарегистрировали в Польше. Его подтвердили в Катовице.