В Украине за сутки коронавирусом заболели 7,5 тысяч человек, умерли 288 пациентов
В Украине по состоянию на утро субботы, 18 декабря, коронавирусом заболели уже 3 604 549 человек. За минувшие сутки прибавилось 7503 зараженных, 288 случаев инфицирования оказались летальными.
Список пациентов с COVID-19 за день пополнился в том числе 674 детьми и 154 медработниками. Были госпитализированы с коронавирусом или подозрениями на него 2018 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.
С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 92 929 человек, а побороть вирус смогли 3 324 999 пациентов (+18 534 за день).
В течение пятницы, 17 декабря, в стране сделали 136 962 прививки от коронавируса. Первой дозой иммунизировали 42 544 человек, завершили вакцинацию после второго укола 94 358 человек. Дополнительную дозу препарата за день получили 60 украинцев.
Всего с начала кампании вакцинации в Украине сделали уже 27 274 636 прививок. Полностью вакцинированы 12 919 024 человека, первую лозу получили 14 355 538, а дополнительную – 74 человека.
Больше всего новых случаев инфицирования за сутки выявлено в Киеве (1395), Полтавской (443), Киевской (390) и Одесской (389) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1395;
Винницкая область – 226;
Волынская область – 327;
Днепропетровская область – 319;
Донецкая область – 325;
Житомирская область – 186;
Закарпатская область – 260;
Запорожская область – 375;
Ивано-Франковская область – 222;
Киевская область – 390;
Кировоградская область – 109;
Луганская область – 72;
Львовская область – 370;
Николаевская область – 223;
Одесская область – 389;
Полтавская область – 443;
Ривненская область – 197;
Сумская область – 143;
Тернопольская область – 175;
Харьковская область – 278;
Херсонская область – 95;
Хмельницкая область – 293;
Черкасская область – 316;
Черновицкая область – 178;
Черниговская область – 197
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выявили первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из проверенных образцов нашли такую комбинацию мутаций, которая характерна для этого варианта COVID-19.
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