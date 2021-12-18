В Украине за сутки коронавирусом заболели 7,5 тысяч человек, умерли 288 пациентов

В Украине по состоянию на утро субботы, 18 декабря, коронавирусом заболели уже 3 604 549 человек. За минувшие сутки прибавилось 7503 зараженных, 288 случаев инфицирования оказались летальными.

Список пациентов с COVID-19 за день пополнился в том числе 674 детьми и 154 медработниками. Были госпитализированы с коронавирусом или подозрениями на него 2018 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.

С начала пандемии в Украине от COVID-19 умерли 92 929 человек, а побороть вирус смогли 3 324 999 пациентов (+18 534 за день).

В течение пятницы, 17 декабря, в стране сделали 136 962 прививки от коронавируса. Первой дозой иммунизировали 42 544 человек, завершили вакцинацию после второго укола 94 358 человек. Дополнительную дозу препарата за день получили 60 украинцев.

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Всего с начала кампании вакцинации в Украине сделали уже 27 274 636 прививок. Полностью вакцинированы 12 919 024 человека, первую лозу получили 14 355 538, а дополнительную – 74 человека.

Больше всего новых случаев инфицирования за сутки выявлено в Киеве (1395), Полтавской (443), Киевской (390) и Одесской (389) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1395;

Винницкая область – 226;

Волынская область – 327;

Днепропетровская область – 319;

Донецкая область – 325;

Житомирская область – 186;

Закарпатская область – 260;

Запорожская область – 375;

Ивано-Франковская область – 222;

Киевская область – 390;

Кировоградская область – 109;

Луганская область – 72;

Львовская область – 370;

Николаевская область – 223;

Одесская область – 389;

Полтавская область – 443;

Ривненская область – 197;

Сумская область – 143;

Тернопольская область – 175;

Харьковская область – 278;

Херсонская область – 95;

Хмельницкая область – 293;

Черкасская область – 316;

Черновицкая область – 178;

Черниговская область – 197

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выявили первый потенциальный случай заражения Омикрон-штаммом коронавируса. В одном из проверенных образцов нашли такую комбинацию мутаций, которая характерна для этого варианта COVID-19.