Первый в Украине пациент с Омикроном уже болел коронавирусом, – Голубовская

Первый в Украине пациент с подтвержденным штаммом Омикрон уже болел коронавирусом несколько месяцев назад. Вернувшись из ОАЭ, он снова почувствовал недомогание и обратился к медикам в столичной клинике "Оберіг".

На данный момент больного уже выписали из стационара, но он продолжает находиться под наблюдением. Об этом изданию "УНН" рассказала ведущий инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

Она сообщила, что Омикрон смогли выявить благодаря грамотно собранному анамнезу. Медик отметила, что течение заболевания у пациента не тяжелое.

"Ему даны рекомендации и будем наблюдать, чем все это закончится", – сказала инфекционист.

Видео дня

Голубовская подчеркнула, что это, конечно, уже не единственный случай Омикрона в Украине, но первый, который был подтвержден официально. Она также сказала, что не нужно паниковать.

"Доктора уже видят, как начинают болеть пациенты по второму разу и это понятно, потому что, если мы говорили, что Дельта заразный вариант, гораздо более заразный, чем предыдущие, то этот Омикрон еще больше заразный, чем Дельта", – поделилась Голубовская.

Она добавила, что этим вариантом COVID-19 заражаются даже люди с большим количеством антител после вакцинации, но они переносят болезнь достаточно легко.

Врач сказала, что у коронавируса со временем есть все шансы превратиться в сезонное респираторное заболевание.

"То есть, он будет, как вирус гриппа, ускользать от предыдущих своих версий, но потеряет свою агрессивность и вирулентность, но тем не менее, я думаю группы риска всегда будут более уязвимыми", – резюмировала медик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Врач Тарас Жиравецкий заявил, что новая вспышка коронавируса, вызванная штаммом Омикрон, начнется в Украине ориентировочно через 3-4 недели.

Омикрон обнаружен почти в 80 странах мира. В G7 считают, что этот вариант стал серьезнейшей угрозой для глобального здравоохранения.

Мы собрали все данные, которые научное сообщество успело выяснить об особенностях нового штамма. Их вы найдете в нашем материале по ссылке.