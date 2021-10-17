В ЕС хотят вакцинировать детей, а Россия бьет рекорды по числу смертей в сутки. Хроника коронавируса на 17 октября
Во всем мире за минувшие сутки прибавилось 343 482 новых зараженных коронавирусом, а умерли при этом 5 361 пациент. Всего же с начала пандемии подтверждено уже более 241,1 млн случаев инфицирования COVID-19.
Болезнь унесла жизни больше 4,9 млн людей на планете, а выздороветь удалось более чем 218,4 млн. За прошедший день больше всего зараженных выявлено в Великобритании (+43 423), США (+33 910) и России (+33 208).
Украина оказалась на седьмом месте по заболеваемости (+12 983) между Индией (+14 073) и Бразилией (+11 250).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
2 623 882 случая заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 60 414 пациентов умерли, а 2 322 456 человек выздоровели.
Глава Минздрава Виктор Ляшко сказал, что масочный режим в Украине отменять пока не будут. В будущем это возможно после того. как в стране вакцинируются 70-80% взрослого населения.
В Украине учителей, которые не вакцинировались от COVID-19, начнут отстранять от работы. Однако есть условие, которое позволяет отказаться от вакцинации.
Виктор Ляшко сказал, что в Украине доступны более 10 млн доз вакцин. Вакцинироваться гораздо проще, чем переболеть, дефицита препаратов нет.
В США с 8 ноября начнут пускать иностранцев, которые вакцинированы препаратами, одобренными в стране или ВОЗ: Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm и Sinovac.
Pfizer и BioNTech запросили у Евросоюза разрешение на вакцинацию детей от 5 до 11 лет. Они предоставили Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) данные об исследовании, которое показало сильный иммунный ответ у этой категории при введении меньшей дозы.
Россия продолжает бить рекорды по суточной смертности от коронавируса. Последние несколько дней летальность росла, а за 15 октября впервые умерли больше тысячи пациентов.
Запорожье с 18 октября перейдет в "красную" зону карантина. Какие ограничения там будут действовать, читайте по ссылке.
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