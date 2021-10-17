Иммунолог Донской: 90% умерших от COVID-19 в Украине – пенсионеры, медсистеме грозит коллапс

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Украине возможен коллапс медицинской системы. Карантин следует срочно усиливать. Необходимо максимально ускорить вакцинацию пенсионеров и ввести ограничения для тех групп риска, которые не сделали прививки, чтобы сохранить их жизни.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-иммунолог Борис Донской. Далее приводим его прямую речь.

Есть ли угроза коллапса медицинской системы? Да, есть. Рост количества больных неконтролируемый, он происходит каждый день. На какую цифру мы выйдем, сейчас нельзя сказать, и нельзя сказать, справимся ли мы с этой цифрой.

Вероятность роста очень велика. К сожалению, она может нас неприятно удивить. Она гораздо больше, чем может переварить система здравоохранения. Но я надеюсь, что всю эту вероятность мы не используем. Это зависит от действий власти, от поведения людей, от того, будут они прививаться или нет.

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Если будут вводиться какие-то ограничительные меры, то это количество не будет превышать этой вероятности. Но я не удивлюсь, если оно будет превышено.

Темпы роста заболеваемости выше, чем в предыдущие волны, потому что все еще большая часть украинцев не вакцинированы и не болели. К сожалению, этой части хватает.

Кроме того, в прошлые волны были введены более жесткие ограничительные меры. Сейчас люди не очень придерживаются ни дистанции, ни изоляции, и с масками тоже есть вопросы. Поэтому имеем более активную передачу вируса.

Кроме того, конечно, Дельта-вариант коронавируса более заразен. Он поражает тех, кого прошлые варианты не тронули.

По поводу карантина. Можно делать прекрасные поступки, но если заболеваемость растет, значит, они недостаточны. Понимаю, что критиковать гораздо легче, чем что-то предлагать. Но ограничения точно следует усиливать. Уже давно школы надо было переводить на дистанционку и максимально активно прививать группы риска. Но, к сожалению, это уже немного поздно.

Статистика подсчета количества смертей от коронавируса достаточно специфическая, поэтому тот факт, что Украина оказалась на 4 месте в Европе по этому показателю, оценивать достаточно трудно. Но чтобы остановить волну смертности, надо прививать пенсионеров. Они дают 90% всей смертности.

Если бы у нас сейчас все пенсионеры были привиты, мы были бы на 148-м месте по смертности.

Если пенсионеры боятся или не хотят вакцинироваться, их можно стимулировать выплатами, льготами и тому подобным. Если это работает на выборах, то это прекрасно бы сработало и в случае с прививками.

Кроме того, в этой группе можно ограничить передвижения, пока человек не сделает прививки. Именно здесь эта мера оправдана, потому что каждые 10 прививок таких людей спасут одну или две жизни. Это просто критическая необходимость – чтобы эта популяция была привита.