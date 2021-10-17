В Минздраве объяснили, почему больных COVID-19 сразу не тестируют на Дельта-штамм

В Украине больных COVID-19 тестируют на заражение штаммом Дельта в отдельных случаях, в частности – при тяжелом или нетипичном течении инфекции. На этом этапе 98% всех выделенных вариантов коронавируса – это как раз Дельта.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. На вопрос, почему в стране сразу не тестируют на Дельта-штамм, он ответил: "Тестируют".

"Мы просто сделали такой мониторинг. У нас есть ПРЛ-тест-системы, которые определяют, болен ли человек COVID-19 или не болен. Есть отдельные ПРЛ-тест-системы, когда мы подтвердили, что человек болен, берем этот биологический материал, и они определяют, это Дельта-штам COVID или не Дельта. Узконаправленная тест-система", – сказал министр.

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По его мнению, если искать только этот вариант коронавируса, то можно пропустить другие штаммы.

В Украине, как отметил Ляшко, предпочтение отдали более широкой тест-системе. "Она определяет, что да, человек болен COVID. И он пошел лечиться. А мы дальше исследуем, есть Дельта или нет", – сказал он.

"Сейчас мы видим, что 98% всех выделенных штаммов – это Дельта, то смысла такого дальнейшего тотального мониторинга нет", – добавил глава Минздрава.

Ляшко подчеркнул, что если пациент тяжело переносит заражение или его картина болезни отличается от типичной, то медики обязательно отбирают биологический образец и доставляют в лабораторию на исследование методом секвенирования.

Как пояснил министр, во время такого теста все фрагменты генома вируса полностью расписываются. Далее информация о штамме сверяется с существующими вариантами, внесенными в базу.

Как ранее писал OBOZREVATEL: