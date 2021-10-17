В Минздраве объяснили, почему больных COVID-19 сразу не тестируют на Дельта-штамм
В Украине больных COVID-19 тестируют на заражение штаммом Дельта в отдельных случаях, в частности – при тяжелом или нетипичном течении инфекции. На этом этапе 98% всех выделенных вариантов коронавируса – это как раз Дельта.
Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. На вопрос, почему в стране сразу не тестируют на Дельта-штамм, он ответил: "Тестируют".
"Мы просто сделали такой мониторинг. У нас есть ПРЛ-тест-системы, которые определяют, болен ли человек COVID-19 или не болен. Есть отдельные ПРЛ-тест-системы, когда мы подтвердили, что человек болен, берем этот биологический материал, и они определяют, это Дельта-штам COVID или не Дельта. Узконаправленная тест-система", – сказал министр.
По его мнению, если искать только этот вариант коронавируса, то можно пропустить другие штаммы.
В Украине, как отметил Ляшко, предпочтение отдали более широкой тест-системе. "Она определяет, что да, человек болен COVID. И он пошел лечиться. А мы дальше исследуем, есть Дельта или нет", – сказал он.
"Сейчас мы видим, что 98% всех выделенных штаммов – это Дельта, то смысла такого дальнейшего тотального мониторинга нет", – добавил глава Минздрава.
Ляшко подчеркнул, что если пациент тяжело переносит заражение или его картина болезни отличается от типичной, то медики обязательно отбирают биологический образец и доставляют в лабораторию на исследование методом секвенирования.
Как пояснил министр, во время такого теста все фрагменты генома вируса полностью расписываются. Далее информация о штамме сверяется с существующими вариантами, внесенными в базу.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
за 16 октября в Украине подтвердили еще 11 288 случаев заражения коронавирусом (из них 1 086 дети, а еще 154 – работники медицинской сферы). 219 инфицированных за прошедший день умерли.
В СНБО пик заболеваемости COVID-19 в стране прогнозируют с 25 октября. Согласно расчетам, количество госпитализированных пациентов может достичь 50-52 тысяч.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.