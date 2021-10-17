В Украине свыше 11 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 219 человек

По состоянию на утро воскресенья, 17 октября, в Украине подтверждено уже 2 635 170 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки прибавилось 11 288 инфицированных, из них 1 086 – дети, а еще 154 – работники медицинской сферы.

При этом COVID-19 унес в Украине уже 60 633 жизни (+219 за прошлый день), а победить болезнь смогли 2 325 997 граждан (+3 541 выздоровевший за сутки). Кроме того, за день с коронавирусом в больницы были госпитализированы 4 747 пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава.

За минувшие сутки в Украине сделали 82 200 прививок от коронавируса. Первой дозой иммунизировали 48 646 граждан, а завершили вакцинацию 34 154 человека. В целом же с февраля в стране привито одной дозой 7 922 413 человек, два укола получили 6 467 945.

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В течение субботы, 16 октября, больше всего новых случаев заражения было подтверждено в Одесской (1 396), Харьковской (948) и Донецкой (934) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 451 случай;

Винницкая область – 178 случаев;

Волынская область – 269 случаев;

Днепропетровская область – 748 случаев;

Донецкая область – 934 случая;

Житомирская область – 258 случаев;

Закарпатская область – 68 случаев;

Запорожская область – 678 случаев;

Ивано-Франковская область – 283 случая;

Киевская область – 334 случая;

Кировоградская область – 72 случая;

Луганская область – 297 случаев;

Львовская область – 588 случаев;

Николаевская область – 294 случая;

Одесская область – 1396 случаев;

Полтавская область – 310 случаев;

Ривненская область – 309 случаев;

Сумская область – 638 случаев;

Тернопольская область – 344 случая;

Харьковская область – 948 случаев;

Херсонская область – 609 случаев;

Хмельницкая область – 384 случая;

Черкасская область – 334 случая;

Черновицкая область – 436 случаев;

Черниговская область – 128 случаев.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сложная ситуация с местами для больных COVID-19. 16 октября койки закончились, людей развозили в больницы по области.