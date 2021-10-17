В Украине свыше 11 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 219 человек
По состоянию на утро воскресенья, 17 октября, в Украине подтверждено уже 2 635 170 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки прибавилось 11 288 инфицированных, из них 1 086 – дети, а еще 154 – работники медицинской сферы.
При этом COVID-19 унес в Украине уже 60 633 жизни (+219 за прошлый день), а победить болезнь смогли 2 325 997 граждан (+3 541 выздоровевший за сутки). Кроме того, за день с коронавирусом в больницы были госпитализированы 4 747 пациентов, сообщили в пресс-службе Минздрава.
За минувшие сутки в Украине сделали 82 200 прививок от коронавируса. Первой дозой иммунизировали 48 646 граждан, а завершили вакцинацию 34 154 человека. В целом же с февраля в стране привито одной дозой 7 922 413 человек, два укола получили 6 467 945.
В течение субботы, 16 октября, больше всего новых случаев заражения было подтверждено в Одесской (1 396), Харьковской (948) и Донецкой (934) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 451 случай;
Винницкая область – 178 случаев;
Волынская область – 269 случаев;
Днепропетровская область – 748 случаев;
Донецкая область – 934 случая;
Житомирская область – 258 случаев;
Закарпатская область – 68 случаев;
Запорожская область – 678 случаев;
Ивано-Франковская область – 283 случая;
Киевская область – 334 случая;
Кировоградская область – 72 случая;
Луганская область – 297 случаев;
Львовская область – 588 случаев;
Николаевская область – 294 случая;
Одесская область – 1396 случаев;
Полтавская область – 310 случаев;
Ривненская область – 309 случаев;
Сумская область – 638 случаев;
Тернопольская область – 344 случая;
Харьковская область – 948 случаев;
Херсонская область – 609 случаев;
Хмельницкая область – 384 случая;
Черкасская область – 334 случая;
Черновицкая область – 436 случаев;
Черниговская область – 128 случаев.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сложная ситуация с местами для больных COVID-19. 16 октября койки закончились, людей развозили в больницы по области.
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