Хроника коронавируса на 15 июля: за сутки заболели более 500 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на четверг, 15 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 189,1 млн человек. За минувший день выявлено 512 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 8,1 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 172,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии – 47,8 тыс., Бразилии – 45 тыс. и Испании – 43 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заболели 189 млн с начала пандемии.
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Топ-15 стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • на сегодня в Украине подтверждено 2 242 245 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 665 граждан, а 2 179 076 вылечились.

  • В Ужгороде подтвердили еще два случая заражения Дельта-штаммом коронавируса. Его обнаружили у двух женщин, недавно вернувшихся из России.

  • Украине утвердили срок действия COVID-сертификатов. Теперь он составит 180 суток, а ПЦР-тестов – 72 часа.

Главное за 15 июля:

  • С июля 2020 года Египет посетили 1,3 млн украинских туристов, среди них за этот период было зафиксировано около 30 случаев COVID-19. Как заявила журналистам вице-министр по туризму министерства туризма и древностей Египта Гада Шалаби, за этот период зафиксировано один или два летальных случая.

  • При въезде из России в Украину в пункте пропуска "Гоптовка" было обнаружено 70 положительных результатов тестов на коронавирус. Всего там проверили более 14,5 тысяч человек.

  • В Дании приступили к вакцинации детей возрастом от 12 до 15 лет.

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