Хроника коронавируса на 15 июля: за сутки заболели более 500 тысяч человек
По состоянию на четверг, 15 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 189,1 млн человек. За минувший день выявлено 512 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 8,1 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.
При этом выздоровели более 172,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии – 47,8 тыс., Бразилии – 45 тыс. и Испании – 43 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 242 245 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 665 граждан, а 2 179 076 вылечились.
В Ужгороде подтвердили еще два случая заражения Дельта-штаммом коронавируса. Его обнаружили у двух женщин, недавно вернувшихся из России.
Украине утвердили срок действия COVID-сертификатов. Теперь он составит 180 суток, а ПЦР-тестов – 72 часа.
С июля 2020 года Египет посетили 1,3 млн украинских туристов, среди них за этот период было зафиксировано около 30 случаев COVID-19. Как заявила журналистам вице-министр по туризму министерства туризма и древностей Египта Гада Шалаби, за этот период зафиксировано один или два летальных случая.
При въезде из России в Украину в пункте пропуска "Гоптовка" было обнаружено 70 положительных результатов тестов на коронавирус. Всего там проверили более 14,5 тысяч человек.
В Дании приступили к вакцинации детей возрастом от 12 до 15 лет.
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