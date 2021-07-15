Хроника коронавируса на 15 июля: за сутки заболели более 500 тысяч человек

По состоянию на четверг, 15 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 189,1 млн человек. За минувший день выявлено 512 тысяч новых инфицированных, умерли еще более 8,1 тысяч. Всего болезнь унесла жизни 4 млн жителей планеты.

При этом выздоровели более 172,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индонезии – 47,8 тыс., Бразилии – 45 тыс. и Испании – 43 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 242 245 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 665 граждан, а 2 179 076 вылечились.

В Ужгороде подтвердили еще два случая заражения Дельта-штаммом коронавируса. Его обнаружили у двух женщин, недавно вернувшихся из России.

Украине утвердили срок действия COVID-сертификатов. Теперь он составит 180 суток, а ПЦР-тестов – 72 часа.