В Харьков доставили партию испорченной вакцины Pfizer. Видео

В Харьков доставили вакцину Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer&BioNTech без соблюдения температурного режима (от -60 до -80 градусов по Цельсию). Такой препарат, как заявляют врачи, использовать уже нельзя и придется утилизировать.

Соответствующее видео передал журналистам глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. Он уточнил, что получил запись от коллег из Гослекслужбы. Кадры 14 июля опубликовала "Страна" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На видео видно, что вакцина от коронавируса приехала в Харьков без специального контейнера. Когда женщина распаковала его, то медики увидели: холодовых элементов внутри нет.

Видео дня

Температура, при которой транспортировалась вакцина, проверяется с помощью внутреннего трекера. Он показал, что препарат от Pfizer долгое время находился при "плюсовых" условиях. Это является грубым нарушением условий хранения.

По словам Кравченко, что делать с испорченным препаратом, еще не решили. Кроме того, подобные ситуации – не единичные для регионов.

Он указал, что в разные регионы в целом неправильно доставили около 38 тысяч доз вакцины Pfizer.

"Удалось снять пока только это одно видео из Харькова, но оно подтверждает, что была нарушена холодовая цепь. Нет спецконтейнера, холодовых элементов, и по самой вакцине видно, что она прибыла размороженной", – сказал Кравченко.

Так, препарат от Pfizer поступает в учреждение замороженным. Обязательной является поддержание очень низких температур. Уже потом вакцина размораживается, разводится с помощью растворителя, после чего ею можно делать прививки.

На видео из Харькова видно, что в контейнере была зафиксирована температура +12,6 градусов.

"Это говорит о том, что холодовая цепь нарушена. Вакцина должна быть утилизирована", – подчеркнул глава Национальной медицинской палаты.

Источник кадров – Telegram-канал "Политика Страны":

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