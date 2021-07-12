Вакцина Pfizer доступна для всех украинцев, ожидаются новые поставки – Минздрав
Вакцину Comirnaty производства Pfizer&BioNTech в Украине теперь смогут получить все желающие. Прививки этим препаратом против коронавируса будут делать в центрах массовой вакцинации.
Это стало возможным благодаря тому, что до конца июля страна ожидает получить еще примерно 1 млн доз этой вакцины. Подробнее сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав).
Отмечается, что приоритет для вакцинации Pfizer в пунктах будет предоставляться пожилым людям и с сопутствующими болезнями.
В то же время в ведомстве напомнили, что каждый день в разных уголках страны работает почти 2000 прививочных пунктов.
Там параллельно с Comirnaty используют препарат CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. Эта вакцина поставляется в однодозных флаконах и не требует сверхнизких температур для хранения. В Минздраве подчеркнули, что это делает ее более удобной для использования в таких пунктах.
Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что все вакцины, которые использует Украина, одобрены Всемирной организацией здравоохранения, являются безопасными и защищают от тяжелого течения, осложнений и смерти от коронавируса.
Он привел данные последних исследований, согласно которым препарат CoronaVac продемонстрировал эффективность в 83,5% в предотвращении симптоматических заболеваний COVID-19 и 100% эффективности в предупреждении госпитализации и смерти.
"Поэтому не медлите, помогите своим пожилым родственникам и знакомым записаться в удобные для них пункті прививок и по возможности делайте прививки сами, пока к нам не добралась волна заболеваний новым опасным штаммом Дельта", – призвал Кузин.
Важно:
в более чем 200 центрах массовой вакцинации, которые открылись во всех областях Украины, прививки делают всем желающим;
приоритет в них предоставляется пожилым людям, группам риска, в соответствии с Дорожной карты, и людям с сопутствующими заболеваниями
те, кто получил первую прививку вакциной CoronaVac в этих центрах, смогут сделать вторую в тех же центрах или пунктах прививок;
в пунктах прививок также продолжается вакцинация второй дозой вакцины AstraZeneca тех, кто получил первую дозу этой вакцины любого производителя (Covishield, AstraZeneca-SKBio).
мобильные бригады вакцинируют организованные коллективы препаратом Comirnaty/Pfizer, целевые группы с3-4 этапов вакцинации – CoronaVac/Sinovac и второй дозой вакцины AstraZeneca. Они также прививают маломобильные группы населения вакциной CoronaVac/Sinovac.
По состоянию на 12 июля страна уже получила более 5,6 млн доз различных вакцин, в частности 2,4 млн доз CoronaVac/Sinovac, почти 1,7 млн доз Comirnaty/Pfizer и почти 16 млн доз AstraZeneca различных производителей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым свободно вакцинировать граждан Comirnaty от Pfizer начали в Чернигове. Только 10 июля там прививки против COVID-19 получили более тысячи жителей города.
Эта новость быстро распространилась в СМИ и уже на следующий день очередь на вакцинацию Pfizer в черниговских пунктах занимали не только местные, но и приезжие из других регионов.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.