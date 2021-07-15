В Украине выросло суточное количество новых случаев COVID-19
По состоянию на утро четверга, 15 июля, в Украине официально подтверждено 2 242 868 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 623, из них 37 детей и 12 медиков. Госпитализировали 387 пациентов.
От COVID-19 в стране умерли уже 52 685 человек (+20 за сутки), выздоровели 2 179 665 (+589). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.
г. Киев – 177 случаев;
Винницкая область – 13 случаев;
Волынская область – 2 случая;
Днепропетровская область – 20 случаев;
Донецкая область – 32 случая;
Житомирская область – 33 случая;
Закарпатская область – 2 случая;
Запорожская область – 26 случаев;
Ивано-Франковская область – 11 случаев;
Киевская область – 31 случай;
Кировоградская область – 3 случая;
Луганская область – 21 случай;
Львовская область – 30 случаев;
Николаевская область – 25 случаев;
Одесская область – 57 случаев;
Полтавская область – 13 случаев;
Ривненская область – 8 случаев;
Сумская область – 21 случай;
Тернопольская область – 7 случаев;
Харьковская область – 21 случай;
Херсонская область – 11 случаев;
Хмельницкая область – 10 случаев;
Черкасская область – 22 случая;
Черновицкая область – 10 случаев;
Черниговская область – 17 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. В таком случае за отказ от прививки будут наказывать.
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