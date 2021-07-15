В Украине выросло суточное количество новых случаев COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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По состоянию на утро четверга, 15 июля, в Украине официально подтверждено 2 242 868 случаев коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 623, из них 37 детей и 12 медиков. Госпитализировали 387 пациентов.

От COVID-19 в стране умерли уже 52 685 человек (+20 за сутки), выздоровели 2 179 665 (+589). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях.

За сутки заболели 623 человека.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 177 случаев;

  • Винницкая область – 13 случаев;

  • Волынская область – 2 случая;

  • Днепропетровская область – 20 случаев;

  • Донецкая область – 32 случая;

  • Житомирская область – 33 случая;

  • Закарпатская область – 2 случая;

  • Запорожская область – 26 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 11 случаев;

  • Киевская область – 31 случай;

  • Кировоградская область – 3 случая;

  • Луганская область – 21 случай;

  • Львовская область – 30 случаев;

  • Николаевская область – 25 случаев;

  • Одесская область – 57 случаев;

  • Полтавская область – 13 случаев;

  • Ривненская область – 8 случаев;

  • Сумская область – 21 случай;

  • Тернопольская область – 7 случаев;

  • Харьковская область – 21 случай;

  • Херсонская область – 11 случаев;

  • Хмельницкая область – 10 случаев;

  • Черкасская область – 22 случая;

  • Черновицкая область – 10 случаев;

  • Черниговская область – 17 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. В таком случае за отказ от прививки будут наказывать.

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