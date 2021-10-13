Хроника коронавируса на 13 октября: за сутки заболели почти 400 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Вакцинация от коронавируса

По состоянию на среду, 13 октября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 239,4 млн человек. За минувший день выявили 389 614 новых инфицированных, умерли еще 6741. Всего от болезни скончались более 4,8 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 216,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (84 тыс.), Великобритании (38 тыс.) и Турции (33 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 2 541 257 случаев заражения с начала пандемии было подтверждено в Украине, из этого количества 58 493 пациента умерли, а 2 290 427​​​​​​​ человек выздоровели.

  • В Украине с 21 октября вводятся ограничения на передвижение граждан общественным транспортом. Речь идет о межрегиональном сообщении. Подробнее о том, какие документы необходимы, читайте здесь.

  • Первой в Украине в "красную" карантинную зону попала Херсонская область. Новые ограничения в регионе будут действовать с полуночи 15 октября.

Главное за 13 октября:

  • В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США считают, что двух доз вакцины Moderna хватает для защиты от коронавируса. К такому мнению пришли ученые регулятора.

  • В Индии разрешили делать прививки детям возрастом от двух лет. Применять для этого намерены вакцину Covaxin.

  • Госкомиссия по ТЭБ и ЧС поручила усилить контроль за соблюдением карантина в трех областях – Житомирской, Сумской и Донецкой.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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