Вспышка Дельты в Украине напоминает начало пандемии в Италии, – Ляшко
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что нынешний рост заболевания коронавирусом в стране можно сравнить с тем, что происходило в Италии в начале пандемии. Он призвал граждан вакцинироваться.
Такое заявление глава Минздрава сделал в эфире ТСН. Причиной вспышки министр назвал штамм Дельта.
"Сегодня Дельта показывает такой стремительный рост, который был в начале пандемии в Италии", – сказал Ляшко.
По его словам, наибольшая сложность состоит в том, что множество госпитализированных – кислородозависимые пациенты в тяжелом состоянии. А поэтому ситуация – хуже, чем весной.
В то же время министр добавил, что система здравоохранения пока справляется. Еще есть возможности принимать пациентов в каждом регионе, однако они не резиновые.
"Вакцина есть в свободном доступе, просто нужно вакцинироваться", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове с 18 октября усилят карантин из-за вспышки заболеваемости в городе. Также в "красную" карантинную зону перешла первая в Украине область – Херсонская.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.