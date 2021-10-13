Вспышка Дельты в Украине напоминает начало пандемии в Италии, – Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что нынешний рост заболевания коронавирусом в стране можно сравнить с тем, что происходило в Италии в начале пандемии. Он призвал граждан вакцинироваться.

Такое заявление глава Минздрава сделал в эфире ТСН. Причиной вспышки министр назвал штамм Дельта.

"Сегодня Дельта показывает такой стремительный рост, который был в начале пандемии в Италии", – сказал Ляшко.

По его словам, наибольшая сложность состоит в том, что множество госпитализированных – кислородозависимые пациенты в тяжелом состоянии. А поэтому ситуация – хуже, чем весной.

В то же время министр добавил, что система здравоохранения пока справляется. Еще есть возможности принимать пациентов в каждом регионе, однако они не резиновые.

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"Вакцина есть в свободном доступе, просто нужно вакцинироваться", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львове с 18 октября усилят карантин из-за вспышки заболеваемости в городе. Также в "красную" карантинную зону перешла первая в Украине область – Херсонская.