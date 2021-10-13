Во Львове усилят карантин: какие будут ограничения и когда начнут действовать

Во Львове с понедельника, 18 октября, из-за роста случаев заболевания коронавирусом усилят карантин. Ограничения коснутся сфер культуры, образования, торговли, а также заведений общепита.

Такое решение 13 октября приняла городская комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций. Об этом в Facebook сообщил мэр города Андрей Садовый.

Также он отметил, что меры могут быть ужесточены еще больше с 1 ноября, если до того времени ситуация с заболеваемостью не стабилизируется.

Какие меры будут действовать:

все школьники уйдут на двухнедельные каникулы до 1 ноября; эти же меры касаются учреждений дошкольного образования и музыкальных школ, кружки работать не будут, а библиотеки только на выдачу книг;

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запрещено проводить массовые мероприятия кроме тех, где у организаторов и участников есть сертификаты о вакцинации или негативный ПЦР-тест;

театры, кинотеатры, музеи, галереи и филармония смогут работать лишь для посетителей с сертификатами о вакцинации или негативными ПРЦ-тестами, а их количество не должно превышать 50% от количества мест;

промышленные, продовольственные рынки и магазины, а также торговые центры, парикмахерские и салоны красоты смогут работать только в случае, если сотрудники вакцинированы или у них есть негативный ПЦР-тест, с соблюдением масочного режима и заполненностью площади не более, чем на 50%;

заведения общественного питания будут работать до 23:00 при условии 100% вакцинации (или негативный ПЦР-теста) их сотрудников, заполненность также не должна превышать 50% и до 4 человек за столиком (если за две недели ситуация не стабилизируется, то с 1 ноября посещать такие заведения смогут только вакцинированные клиенты или с негативным ПЦР-тестом);

спортзалы посещать смогут также только вакцинированные жители города или с негативным ПЦР-тестом;

гостиницам и хостелам разрешат работать в случае вакцинирования всех сотрудников (или при наличии негативного ПЦР-теста).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Херсонская область попала в "красную" карантинную зону. Она стала первой в Украине.