Минздрав расширит список профессий для обязательной COVID-вакцинации

В Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавирусной болезни будет обязательной. Если работники не получат прививки до конца месяца, их отстранят от работы.

Так, как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в среду, 13 октября, был разработан проект приказа об изменениях в перечень профессий для обязательной прививки. Его должны передать в Министерство юстиции.

Так, в список добавили работников:

организаций и учреждений сферы управления центральных органов исполнительной власти;

заведений предоставления соцуслуг, защиты прав детей и центров для реабилитации;

учреждений и предприятий, входящих в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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Как указано в приказе, он вступает в силу через месяц со дня его официального опубликования.

Работники каких профессий уже попали в список тех, для кого вакцинация стала обязательной, читайте тут.

Ранее глава Минздрава Виктор Ляшко объяснил, почему украинских врачей не обязали вакцинироваться от коронавируса. По его словам, среди медицинских работников уже высокий процент привитых от болезни, кроме того, их вынужденное отстранение от работы может привести к коллапсу в сфере здравоохранения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине продолжает расти уровень заболеваний коронавирусом. Антирекорды бьет Одесская область, где за сутки зарегистрировано более 1300 новых случаев.