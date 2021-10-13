Американский регулятор не увидел необходимости в бустерной дозе вакцины Moderna

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) считают, что двух доз вакцины Moderna хватает для защиты от коронавируса. К такому мнению пришли ученые регулятора.

Об этом сообщает CNBC. В то же время они отказались занимать четкую позицию касательно бустерных доз данного препарата.

Исследователи уверены, что двух уколов достаточно для предотвращения летальных случаев и тяжелого течения болезни.

В то же время они отметили, что некоторые исследования говорят о снижении эффективности препарата, особенно в случае со штаммом Дельта.

Ранее в FDA также не высказались однозначно о третьей дозе вакцины Pfizer. Они считают полагают, что необходимости в ней нет.

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При этом Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) поддержало использование бустерной дозы вакцины Pfizer. Однако они считают, что третий укол нужен только людям с ослабленным иммунитетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд стран отказались от препаратов Moderna. Такое решение приняли в Исландии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии.