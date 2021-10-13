В Японии планируют начать вакцинацию от COVID-19 третьей дозой: названы сроки

Жителей Японии начнут вакцинировать против коронавируса третьей дозой уже с декабря 2021 года. Бустерную прививку прежде всего будут предлагать тем, кто первую получил еще в начале кампании по иммунизации.

Об этом 12 октября заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Он заверил, что правительство возьмет на себя все расходы, передает Kyodo News.

Решение о ревакцинации в прошлом месяце одобрило японское Министерство здравоохранения – для жителей, у которых прошло не менее восьми месяцев с момента получения второй дозы. Медики ссылаются на исследования, которые показывают, что количество антител, защищающих от болезни, со временем уменьшается.

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В Японии кампания по вакцинации началась в феврале этого года. Сперва прививки делали медперсоналу, весной – людям 65 лет и старше, потом тем группам лиц, которые имеют сопутствующие заболевания. Далее иммунизация распространялась на остальное население.

"Мы будем проводить подготовку, исходя из предположения, что начнем ревакцинацию уже в декабре", – сказал премьер Кисида.

Отмечается, что с 1 октября в Японии фиксируют неуклонное количества заражений. За все время пандемии там подтвердили 1 711 391 случай COVID-19, из них 17 959 летальные, а 1 682 452 – выздоровления.

В стране 93,6 млн человек (74,3%) получили первую прививку против коронавируса. Двумя дозами вакцинированы 82 миллиона японцев, что составляет 65,1% населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле третья прививку против COVID-19 стала обязательной для граждан. Только в таком случае жители смогут оформить "зеленый пропуск", чтобы посещать рестораны, спортзалы и другие заведения.