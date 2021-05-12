Хроника коронавируса на 12 мая: за сутки скончались более 13 тысяч человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Пандемия коронавируса

По состоянию на среду, 12 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 160,3 млн человек. За минувший день выявили 710 122 новых инфицированных, умерли еще 13 444. Всего от болезни скончались более 3,3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 139 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 348 тыс., Бразилии – 71 тыс. и США – 34 тыс.

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Пандемия коронавируса.
Топ-15 стран по распространению вируса.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 12 мая:

  • Осложнения при коронавирусе, такие как головные боли, потеря обоняния и вкуса, чаще возникают у пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями. Такие незначительные симптомы могут увеличить риск смерти в шесть раз.

  • Нижняя палата парламента Франции проголосовала против введения "санитарных пропусков", которые выдавались бы тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса. По мнению политиков, такие пропуска могли бы стать проявлением дискриминации.

  • Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита в 90 млн долларов для организации публичных закупок вакцин и проведения прививания среди населения.

  • В Италии 23-летней женщине в результате ошибки ввели сразу шесть доз вакцины Pfizer, но негативных реакций у пациентки это не вызвало.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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