Хроника коронавируса на 12 мая: за сутки скончались более 13 тысяч человек

По состоянию на среду, 12 мая, коронавирусом в Украине и мире заразились более 160,3 млн человек. За минувший день выявили 710 122 новых инфицированных, умерли еще 13 444. Всего от болезни скончались более 3,3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 139 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 348 тыс., Бразилии – 71 тыс. и США – 34 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 2 124 535 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 46 631 заболевших, в то же время 1 777 370 ее побороли.

Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что в Украине возросло количество тяжких больных COVID-19 и основная борьба с болезнью еще впереди. При этом у нас уменьшился приток новых зараженных.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, продлится еще минимум год.

Осложнения при коронавирусе, такие как головные боли, потеря обоняния и вкуса, чаще возникают у пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями. Такие незначительные симптомы могут увеличить риск смерти в шесть раз .

Нижняя палата парламента Франции проголосовала против введения "санитарных пропусков", которые выдавались бы тем, кто прошел вакцинацию от коронавируса. По мнению политиков, такие пропуска могли бы стать проявлением дискриминации.