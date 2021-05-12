Кто больше всех рискует умереть от коронавируса: ответ ученых
Осложнения при коронавирусе, такие как головные боли, потеря обоняния и вкуса, чаще возникают у пациентов с хроническими неврологическими заболеваниями. Такие незначительные симптомы могут увеличить риск смерти в шесть раз.
Об это свидетельствуют результаты исследования Питсбурского университета в США, передает издание SciTech Daily. В нем приняли участие 3744 пациента с COVID-19, у 82% из них наблюдались неврологические проблемы.
Кроме головных болей и потери обоняния и вкуса, у почти половины этих пациентов была зафиксирована острая энцефалопатия, которая в 17% случаев приводила к инсульту и в 6% – к коме.
"Острая энцефалопатия – это, безусловно, самый распространенный симптом, который мы видим в клинике. Эти пациенты могут находиться в измененном состоянии или иметь нарушенное сознание, или они ведут себя неадекватно, также зафиксированы бредовые и возбужденные состояния", – рассказала ведущий исследователь Шерри Чоу.
Согласно результатам исследования, наличие хронических неврологических недугов, как поражения мозга и заболевания нервной системы, хроническая мигрень, деменция, болезнь Альцгеймера и другие – крайне часто приводят к развитию неврологических осложнений при COVID-19, значительно повышая его опасность.
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