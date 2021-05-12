В Минздраве оправдались за вакцинацию молодежи от COVID-19

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что лично не видел в пунктах вакцинации от коронавируса людей моложе 65 лет.

По его словам фото в соцсетях, где молодежь демонстрирует прививки без очереди, появляются в основном из Киева. Ляшко отметил, что нарушители должны нести за это ответственность, передает "Сегодня".

"Эти факты, когда кто-то вакцинировался вне очереди, а люди, которые были записаны и не получили вакцину – будут рассмотрены и будут проводиться служебные проверки. По информации, которую нам предоставили в КГГА, таких людей было где-то 90 в Киеве", – сказал он.

Ляшко подчеркнул, что сегодня прививаются в пунктах прививок вакциной AstraZeneca люди старше 65 лет с приоритетом для людей наиболее преклонного возраста и с хроническими заболеваниями.

"На прошлой неделе я без предупреждения проехал по кабинетам прививок в Одесской области. Я был в районных центрах, видел списки, был непосредственно на прививках, смотрел как отбирают на вакцинацию. Во всех четко определенные сроки, четко происходит прозвон", – заявил главный санитарный врач.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что карантин в Украине, введенный из-за пандемии коронавируса, продлится еще минимум год.