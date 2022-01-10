В Британии беременных призывают к вакцинации, а в Китае из-за нескольких заражений протестуют целый город. Хроника коронавируса на 10 января

Накануне в мире обнаружили 1,85 млн заражений коронавирусом и 3,3 тыс. новых смертей от него. Странами-лидерами по приросту больных стали США, Франция и Индия, а по смертности – Россия. В целом на планете количество случаев инфицирования превысило 307,8 млн.

Израиль разрешил въезд иностранцам, получившим прививку любой вакциной против COVID-19, одобренной ВОЗ. А вот в Греции граждан фактически обязали к бустерной иммунизации – те, кто не сделает таковой до 1 февраля, в стране будут считать вообще невакцинированными.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Видео дня

Что важно знать об атаке коронавируса:

3 702 473 заражения подтвердили в Украине с начала пандемии. На сегодня 97 239 жителей умерли от инфицирования, 3 511 269 преодолели недуг, а еще более 93,9 тысячи болеют.

Врачи назвали два показательных симптома COVID-19, которые могут свидетельствовать о заражении штаммом Омикрон . Как известно, в целом его проявления очень похожи на привычную простуду.

В эти выходные сообщалось о новом штамме вируса – Дельтакроне, который является гибридом Омикрона и Дельты. Его обнаружили в образцах пациентов на Кипре.

Китайский портовый город Тяньцзинь намерен провести тестирование своих 14 миллионов жителей в течение 48 часов после обнаружения 20 случаев заболевания COVID-19, передает ВВС. Жителям рекомендовали оставаться дома до тех пор, пока всем не будут сделаны тесты.

Правительство Британии запустило рекламную кампанию , призывающую будущих матерей пройти курс вакцинации против коронавируса. Как пишет The Guardian, беременных просят не откладывать с иммунизацией и получить первую, вторую или бустерную прививку.

За последние сутки больше всего больных COVID-19 прибавилось в США – 308,6 тыс. , а смертей в России – 763 . Далее по приросту заражений следуют Франция – 296 тыс., Индия – 180,4 тыс., Италия – 155,7 тыс. и Британия – 141,5 тыс.

Более 3,934 миллиарда человек на планете получили по две прививки против коронавируса, завершив курс вакцинации. Это составляет 49,97% от всего населения мира.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, ныне свирепствующего в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и родных – сделать прививку против коронавируса. А прошедшим полный курс иммунизации – получить бустерную дозу COVID-вакцины. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что вакцинированные легче переносят новый штамм коронавируса: прививки действительно работают! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!