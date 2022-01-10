В Британии беременных призывают к вакцинации, а в Китае из-за нескольких заражений протестуют целый город. Хроника коронавируса на 10 января
Накануне в мире обнаружили 1,85 млн заражений коронавирусом и 3,3 тыс. новых смертей от него. Странами-лидерами по приросту больных стали США, Франция и Индия, а по смертности – Россия. В целом на планете количество случаев инфицирования превысило 307,8 млн.
Израиль разрешил въезд иностранцам, получившим прививку любой вакциной против COVID-19, одобренной ВОЗ. А вот в Греции граждан фактически обязали к бустерной иммунизации – те, кто не сделает таковой до 1 февраля, в стране будут считать вообще невакцинированными.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
3 702 473 заражения подтвердили в Украине с начала пандемии. На сегодня 97 239 жителей умерли от инфицирования, 3 511 269 преодолели недуг, а еще более 93,9 тысячи болеют.
Врачи назвали два показательных симптома COVID-19, которые могут свидетельствовать о заражении штаммом Омикрон. Как известно, в целом его проявления очень похожи на привычную простуду.
В эти выходные сообщалось о новом штамме вируса – Дельтакроне, который является гибридом Омикрона и Дельты. Его обнаружили в образцах пациентов на Кипре.
Китайский портовый город Тяньцзинь намерен провести тестирование своих 14 миллионов жителей в течение 48 часов после обнаружения 20 случаев заболевания COVID-19, передает ВВС. Жителям рекомендовали оставаться дома до тех пор, пока всем не будут сделаны тесты.
Правительство Британии запустило рекламную кампанию, призывающую будущих матерей пройти курс вакцинации против коронавируса. Как пишет The Guardian, беременных просят не откладывать с иммунизацией и получить первую, вторую или бустерную прививку.
За последние сутки больше всего больных COVID-19 прибавилось в США – 308,6 тыс., а смертей в России – 763. Далее по приросту заражений следуют Франция – 296 тыс., Индия – 180,4 тыс., Италия – 155,7 тыс. и Британия – 141,5 тыс.
Более 3,934 миллиарда человек на планете получили по две прививки против коронавируса, завершив курс вакцинации. Это составляет 49,97% от всего населения мира.
Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, ныне свирепствующего в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и родных – сделать прививку против коронавируса. А прошедшим полный курс иммунизации – получить бустерную дозу COVID-вакцины. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что вакцинированные легче переносят новый штамм коронавируса: прививки действительно работают! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!
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