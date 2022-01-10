В Pfizer анонсировали выпуск вакцины против Омикрона: компания уже запустила производство

В американской фармацевтической компании Pfizer заявили, что уже запустили производство вакцины против нового штамма коронавируса Омикрон. Препарат может быть готов уже в марте 2022 года.

Об этом сказал генеральный директор Pfizer Альберт Бурла в понедельник, 10 января, в интервью CNBC. По его словам, новая вакцина будет нацелена и на другие варианты коронавируса. Но главная цель компании, как добавил гендиректор, создать препарат, который будет намного лучше предотвращать заражение Омикроном.

Бурла отметил, что пока остается не до конца понятным, нужна ли отдельная вакцина против этого штамма и как она будет использоваться, но компания, по его словам, в любом случае будет иметь готовые дозы. Он уточнил, что некоторые страны настойчиво просят вакцину против Омикрона.

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"Мы надеемся, что добьемся чего-то, что обеспечит лучшую защиту, особенно от заражений. Потому что защита от госпитализаций и тяжелых заболеваний – это есть уже сейчас, с текущими вакцинами. Более того, при наличии третьей дозы", – сказал Бурла.

Он также отметил, что Pfizer проведет исследования для того, чтобы определить, нужна ли четвертая доза препарата.

Отметим, что в биотехнологической компании Moderna, которая также имеет собственную вакцину против COVID-19, заявили, что работают над созданием специальной бустерной дозы против штамма Омикрон.

Как отметил гендиректор компании Стефан Бансель, она может быть готова до осени 2022 года.

"Обсуждения продолжаются каждый день. Мы хотим подготовить продукт в лучшем виде к осени", – сказал он, добавив, что вскоре должны начаться клинические испытания этого бустера.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам нового исследования, проведенного в Южной Африке, вакцина от коронавирусной болезни компаний Pfizer/BioNTech может на 70% защитить пациентов от госпитализации из-за штамма Омикрон. При этом от риска заражения препарат может быть эффективен всего на 33%.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о своем здоровье и своих семьях – привиться от коронавируса, а тем, кто прошел полный курс, – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!