Пятая волна COVID-19 в Израиле: СМИ узнали, что у 90% тяжелых больных выявлен Омикрон

В Израиле у 90% больных в тяжелом состоянии – COVID-штамм Омикрон. Речь идет о зараженных в течении последних 10 дней.

Об этом сообщает newsru.co.il, ссылаясь на данные, обнародованные журналисткой телеканала "Кан-11" Кэти Дор. По ее словам, соответствующие данные 10 января были предоставлены правительству.

Также, с 20 декабря 2021 года по 8 января 2022-го все пациенты в критическом состоянии не были привиты.

Страна сейчас проходит пятую волну эпидемии коронавируса.

За минувшие сутки в Израиле было зафиксировано 6,4 тысячи новых случаев заражения COVID-19.

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Всего с начала пандемии в стране заболели 1,5 млн человек, из которых побороть вирус сумели 1,3 млн и 8,2 тысячи скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, о начале пятой волны коронавируса в Израиле объявили еще в декабре. Также в том месяце был зафиксирован первый в стране летальный случай пациента с этим вариантом вируса.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшие полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!