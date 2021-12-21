В Израиле зафиксировали первый случай смерти пациента от Омикрона
В Израиле зафиксировали первую смерть пациента с подтвержденным штаммом коронавируса Омикрон. Умершему было 60 лет.
Об этом сообщило издание The Times of Israel. Как отмечается, мужчина умер в понедельник, 20 декабря в медицинском центре университета Сорока в Беэр-Шеве.
"Пациент страдал от ранее существовавших заболеваний и умер вчера в медицинском центре Сорока в Беэр-Шеве", – написали журналисты. В материале также сказано, что мужчина был привит двумя дозами вакцины от коронавируса.
Как пишет издание, в Министерстве здравоохранения страны заявили, что штамм Омикрон зафиксировали у 340 пациентов. Общие показатели заболеваемости COVID-19 в стране в последние дни растут, но количество тяжелых случаев течения болезни и госпитализаций до сих пор остаются стабильными.
Напомним: 20 декабря премьер-министр страны Нафтали Беннетт заявил, что Израиль вошел в пятую волну коронавируса, несмотря на строгие ограничения, введенные для сдерживания штамма Омикрон. В течение следующих нескольких недель в стране ожидается новый всплеск заболеваемости.
Не смотря на то, что накануне страна оказалась на 52-м месте в мире по суточному приросту больных, Беннетт отметил, что Омикрон является очень заразным штаммом и случаи инфицирования им удваиваются каждые два-три дня в странах, где его обнаружили.
Отметим, что новый штамм коронавируса Омикрон официально зафиксирован на территории Украины. Его выявили у пациента, прибывшего из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Все, что нужно знать о новом штамме – читайте в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что Омикрон распространяется быстрее, чем Дельта. Новым вариантом могут заражаться полностью вакцинированные пациенты и те, кто уже переболел COVID-19.
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