В ВОЗ заявили, что Омикроном могут заражаться вакцинированные и переболевшие COVID-19

Ольга Липич
Covid
2 минуты
1,8 т.
В ВОЗ заявили, что Омикроном могут заражаться вакцинированные и переболевшие COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее, чем Дельта. Новым вариантом могут заражаться полностью вакцинированные пациенты и те, кто уже переболел COVID-19.

Об этом в понедельник, 20 декабря, во время пресс-конференции в Женеве сказал глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Reuters. По его словам, в пользу таких данных есть "убедительные доказательства".

Он также призвал Китай, где был обнаружен первый случай заболевания SARS-CoV-2 активнее делиться информацией, связанной с коронавирусом. По мнению главы ВООЗ, необходимо продолжать исследование до тех пор, пока не будет точно установлено происхождение коронавируса.

Видео дня
Штамм Омикрон распространяется быстрее, чем Дельта

Вместе с тем, главный ученый ВОЗ Сумья Сваминатан добавила, что с ростом числа новых случаев заболевания Омикроном все системы здравоохранения будут испытывать нагрузку.

По ее словам, этот штамм позволяет избежать некоторых иммунных реакций, а это означает, что программы бустерной вакцинации, развертываемые во многих странах, должны быть нацелены на людей с более слабой иммунной системой.

"Омикрон не является легким вариантом коронавируса и вызывает тяжелое течение заболевания, а потому глупо сидеть, сложа руки", – сказала она.

Напомним: ранее в фармацевтической компании Moderna заявили, что лабораторные испытания показали, что бустерная доза вакцины против COVID-19 защищает от варианта Омикрон. В то же время компания планирует разработать специальную вакцину для защиты от Омикрона. Кроме того, сообщалось, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективны против штамма Омикрон, чем против COVID-19. Вместе с тем, предварительные результаты исследований показали, что третья доза вакцины компаний Pfizer и BioNTech может нейтрализовать Омикрон. Двух доз препарата может быть недостаточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый штамм коронавируса Омикрон официально зафиксирован на территории Украины. Его выявили у пациента, прибывшего из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Все, что нужно знать о новом штамме – читайте в материале.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусВакцинация в Украине и миреШтамм ОмикронВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ)Тедрос Аданом Гебрейесус