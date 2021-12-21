В ВОЗ заявили, что Омикроном могут заражаться вакцинированные и переболевшие COVID-19

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее, чем Дельта. Новым вариантом могут заражаться полностью вакцинированные пациенты и те, кто уже переболел COVID-19.

Об этом в понедельник, 20 декабря, во время пресс-конференции в Женеве сказал глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Reuters. По его словам, в пользу таких данных есть "убедительные доказательства".

Он также призвал Китай, где был обнаружен первый случай заболевания SARS-CoV-2 активнее делиться информацией, связанной с коронавирусом. По мнению главы ВООЗ, необходимо продолжать исследование до тех пор, пока не будет точно установлено происхождение коронавируса.

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Вместе с тем, главный ученый ВОЗ Сумья Сваминатан добавила, что с ростом числа новых случаев заболевания Омикроном все системы здравоохранения будут испытывать нагрузку.

По ее словам, этот штамм позволяет избежать некоторых иммунных реакций, а это означает, что программы бустерной вакцинации, развертываемые во многих странах, должны быть нацелены на людей с более слабой иммунной системой.

"Омикрон не является легким вариантом коронавируса и вызывает тяжелое течение заболевания, а потому глупо сидеть, сложа руки", – сказала она.

Напомним: ранее в фармацевтической компании Moderna заявили, что лабораторные испытания показали, что бустерная доза вакцины против COVID-19 защищает от варианта Омикрон. В то же время компания планирует разработать специальную вакцину для защиты от Омикрона. Кроме того, сообщалось, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективны против штамма Омикрон, чем против COVID-19. Вместе с тем, предварительные результаты исследований показали, что третья доза вакцины компаний Pfizer и BioNTech может нейтрализовать Омикрон. Двух доз препарата может быть недостаточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый штамм коронавируса Омикрон официально зафиксирован на территории Украины. Его выявили у пациента, прибывшего из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Все, что нужно знать о новом штамме – читайте в материале.