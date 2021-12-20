Moderna обнародовала данные об эффективности бустерной дозы против штамма Омикрон
Лабораторные испытания фармацевтической компании Moderna показали, что бустерная доза вакцины против COVID-19 защищает от варианта Омикрон. В то же время компания планирует разработать специальную вакцину для защиты от Омикрона.
В Moderna уточнили, что клинические испытания специфической вакцины против южноафриканского штамма коронавируса состоятся уже в начале 2022 года. Об этом сообщает The Guardian.
Компания сообщила, что курс вакцины с двумя дозами генерировал низкие нейтрализующие антитела против Омикрона, но бустерная доза 50 мкг увеличивала нейтрализующие антитела против этого варианта в 37 раз. Более высокая бустерная доза, 100 мкг той же вакцины, привела к еще большему повышению уровня антител – более чем в 80 раз.
Главный врач Moderna доктор Пол Бертон подчеркнул, что и существующая вакцина достаточно эффективна, и сможет защитить людей в предстоящие праздники, когда ожидается самое серьезное распространение Омикрона.
Бертон сказал, что правительства и регулирующие органы должны будут определить, хотят ли они повысить уровень защиты, который может обеспечить доза в 100 мкг.
Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемиологи назвали особенности новой мутации COVID-19 Омикрон и дали способ преодоления новой волны опасной пандемии.
Ранее сообщалось, что антитела от вакцины Pfizer могут быть в 40 раз менее эффективны против штамма Омикрон, чем против COVID-19, который был выявлен первоначально. Однако все же его способность избегать защиты прививок неполная.
Также предварительные лабораторные исследования показывают, что две дозы вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech значительно упали в эффективности против нового штамма Омикрон. В то же время производители говорят, что вакцина, адаптированная под южноафриканский вариант COVID-19, может быть готова не раньше марта 2022 года.
Напомним, врачи заявили, что штамм коронавируса Омикрон представляет собой опасность хотя бы потому, что быстро размножается и способен за короткое время "малой дозой" поразить большое количество человек. Также настороженность у медиков вызывает его мутация.
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