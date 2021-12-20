В Израиле заявили о начале пятой волны COVID-19: какая ситуация с заболеваемостью в стране

Израиль вошел в пятую волну коронавируса, несмотря на строгие ограничения, которые правительство ввело для сдерживания штамма Омикрон. В течение следующих нескольких недель в стране ожидается новый всплеск заболеваемости.

Об этом заявил премьер-министр страны Нафтали Беннетт, передает The Guardian. Хотя накануне страна оказалась на 52-м месте в мире по суточному приросту больных.

Пятая волна COVID-19

По словам главы правительства, на сегодняшний день в стране подтверждено 134 случая инфицирования COVID-вариантом Омикрон. Накануне обнаружили 705 всех новых заражений, в то же время не было зафиксировано ни одного нового летального случая, а 882 человека выздоровели.

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Еще в сентябре в Израиле регистрировали более 7000 инфицирований в сутки, а в октябре прирост больных упал до сотен в день.

Беннетт же предупредил: несмотря на то, что нынешние цифры относительно заболеваемости небольшие, Омикрон является очень заразным штаммом и случаи инфицирования им удваиваются каждые два-три дня в странах, где его обнаружили.

Премьер посоветовал израильтянам соблюдать ограничительные меры, например, работать дистанционно. А медиков призвал усилить охват населения вакцинацией.

Общие данные по заболеваемости

С начала пандемии в Израиле диагностировали более 1,355 млн случаев COVID-19, в 8232 из которых инфицирование обернулось для людей смертью, однако 1,340 млн человек побороли недуг. По данным портала Worldometers, в настоящее время в стране коронавирусом болеет около 6,7 тыс. граждан.

При этом Израиль является одним из лидеров по темпам вакцинации населения против коронавируса. Там полный курс иммунизации прошли более 5,8 млн человек (62,7%). Как известно, в стране обязали делать также бустерные (третьи) прививки взрослых граждан. Кроме того, вакцинация распространена на подростков 12-17 лет, а уменьшенной дозой препарата прививки делают и детям в возрасте 5-11 лет.

Карантин в Израиле

Усиленные карантинные ограничения в стране ввели с 27 ноября, чтобы предотвратить распространение штамма Омикрон.

Тогда иностранцам и даже своим гражданам на две недели запретили въезд в Израиль в случае, если у них нет специального разрешения от правительственной комиссии.

Также чиновники пересмотрели правила по обязательному карантину для вакцинированных против COVID-19 израильтян, приезжающих из-за границы. В частности, людям, прибывшим из стран "красной" зоны, приходится сидеть в изоляции в определенных государственных отелях, пока они не получат отрицательный результат ПЦР-теста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле заявили, что коронавирусом больше болеют дети. В частности, в начале декабря на них приходилось более половины всех заражений.