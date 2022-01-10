В ВОЗ сообщили, как мог появится Дельтакрон: не является комбинацией вирусов

Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что так называемый Дельтакрон, который на Кипре назвали новым штаммом коронавируса, на самом деле не является комбинацией Омикрона и Дельты. В организации призвали вообще не использовать такой термин.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ, инфекционист Мария ван Керкхове в понедельник, 10 января, опубликовала на своей странице в Twitter сообщение, в котором отметила, что "гибрид" может быть результатом загрязнения образца вируса, взятого для секвенирования.

Она также отметила, что не стоит использовать слово Дельтакрон для обозначения комбинации Омикрона и Дельты, а также призвала отказаться от термина флурона – так называют одновременное заражение гриппом и коронавирусом.

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"Давайте не будем использовать такие слова, как Дельтакрон, флурона или флурон. Пожалуйста. Эти слова подразумевают комбинацию вирусов/вариантов, но это не так. "Дельтакрон", вероятно, является загрязнением образца во время секвенирования", – считает эксперт.

Отметим, что другие эксперты в области здравоохранения также подвергают сомнению сообщения о новой возможной мутации COVID-19. Так член технической группы ВОЗ по COVID-19, доктор Крутики Куппалли в Twitter отметила, что в данном случае, вероятно, имело место "лабораторное заражение фрагментами Омикрона в образце Дельты".

Эксперт из Атланты, доктор Богума Кабисен Титанджи в Twitter посоветовала быть осторожнее с заявлениями о появлении нового штамма и отметила, что "доступная в настоящее время информация указывает на загрязнение образца, а не на истинную рекомбинацию вариантов Дельта и Омикрон.

Вирусолог, доктор Том Пикок из Имперского колледжа Лондона также отметил, что результаты из Кипра могут быть результатом лабораторной ошибки.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующий лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис заявил, что в стране якобы обнаружили новый штамм вируса COVID-19. Ученые назвали его Дельтакроном и отметили, что он является гибридом вариантов Дельта и Омикрон