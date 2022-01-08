На Кипре выявили новый вариант COVID-19: он получил название Дельтакрон

На Кипре обнаружен новый штамм вируса COVID-19. Он является гибридом вариантов Дельта и Омикрон, из-за чего получил название Дельтакрон.

Открытие сделали ученые Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Об этом телеканалу Sigmalive сообщил заведующий лабораторией Леонтиос Кострикис (бывший руководитель совет по борьбе с пандемией при министерстве здравоохранения Кипра).

Он уточнил, что Дельтакрон имеет ту же генетическую основу, что и у Дельты, но ряд его мутаций аналогичны мутациям Омикрона.

По его словам, что новый вариант коронавируса был выявлен в 25 образцах, взятых на Кипре. При этом 11 были получены у пациентов, которые были госпитализированы с симптомами COVID-19, а остальные 14 – у обычных жителей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Великобритании описали симптом штамма Омикрон, который может проявляться кожной сыпью.

Напомним также, ранее врач-иммунолог Борис Донской спрогнозировал вспышку заболеваемости коронавируса в Украине из-за штамма Омикрон. По его словам, всеобщая вакцинация могла бы по сути остановить распространение COVID-19.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!