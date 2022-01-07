Донской: вспышка Омикрона в Украине неизбежна, необходимо делать бустерные прививки

В Украине ожидается вспышка заболеваемости из-за штамма коронавируса Омикрон. Восстановление очного обучения в школах в определенной степени провоцирует этот опасный процесс. Третья доза вакцины от COVID-19 в первую очередь нужна людям из групп риска, а также тем, кто сделал вторую дозу полгода назад.

Тотальная вакцинация могла бы практически остановить распространение вируса. Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказал врач-иммунолог Борис Донской. Далее приводим его прямую речь.

Бустерная доза вакцины: кому она нужна

Бустерная доза не обезопасит нас от вспышки, но свое дело она сделает. Больше всего в ней нуждаются люди, которые подпадают под группы риска либо по возрасту, либо по состоянию здоровья.

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Мы не знаем, насколько эффективны две дозы вакцины, но мы знаем, что в определенном проценте они не были эффективными. Поэтому если человек намеренно хочет улучшить свои шансы на отсутствие серьезных побочных эффектов от коронавируса, он имеет право сделать третью дозу.

Кому бустерная доза нужна больше – тем, кто привился летом или недавно? Конечно, тем, кто раньше. Даже производитель вакцин показал, что через полгода в странах Евросоюза рекомендовано обновить прививку, поскольку через полгода частота заболеваний среди вакцинированных людей начинает расти. Поэтому третья доза становится поистине рациональным шагом.

Тем, кто сделал вторую дозу недавно, очевидно, можно подождать.

Следует ли делать бустерную дозу подросткам? В принципе, если говорить о разрешении на это, в этом есть смысл. Но у нас подростки полгода назад не получали первые дозы. Им в Украине разрешили вакцинироваться всего два месяца назад. Многие еще и вторую дозу не получили.

Очное обучение в школах будет стимулировать вспышку Омикрона

Следует ли ввести онлайн-обучение? На самом деле, это сложный вопрос. Согласно ожиданиям – да. Согласно текущей ситуации – нет.

То, что Омикрон придет и начнется вспышка – это очевидно. Но когда это произойдет – через неделю, через две, через три? Трудно сказать. Но дети в школах простимулируют эту вспышку. Поэтому лучше было бы работать на опережение.

Это так же, как с потоком больных. Когда есть вспышка, мы начинаем отправлять школу на дистанционку. Хотя это уже на самом деле слишком поздно.

Что в таком случае делать? Можно было бы заняться широким тестированием на Омикрон, ведь следующая вспышка будет именно омикронной. А этот штамм очень быстрый. При нем не такая уж высокая смертность, но вспышка может быть мощной.

Чтобы его предсказать, надо держать руку на пульсе. У нас такой информации, к сожалению, нет.

Тесты на Омикрон есть, но они дорогие, сложные, поэтому они не очень широко внедряются в Украине. Но мы можем смотреть на ситуацию в Польше, Венгрии. Как только там начнется вспышка, значит, вскоре может быть и у нас.

Если бы все люди на планете вакцинировались, вирус прекратил бы распространение

Какими будут новые штаммы коронавируса? Их вирулентность и опасность могут возрастать, но с каждым месяцем популяция становится все более иммунной и иммунной. Иногда, к сожалению, в популяции становится все меньше людей из групп риска. Потому вопрос, кто кого переэволюционирует.

Если победим мы, в следующем сезоне просто не будет людей, которые заболели коронавирусом, которые умерли от него.

Чисто теоретически, если бы все люди на планете Земля были вакцинированы или переболели, вирус остановил бы свое распространение. Если вы заранее построили вокруг себя стену, враг приходит, но не может вас одолеть. Прививка является очень мощным профилактическим средством. Принимать противопожарные меры в сто раз лучше, чем тушить пожар.