Более миллиона случаев за неделю: в Италии заболеваемость COVID-19 выросла на 63%

Количество случаев заболевания коронавирусом в Италии за минувшую неделю превысило один миллион. Такой показатель на 62,9% выше, чем неделей ранее.

Об этом сообщает La Repubblica. Наивысшие показатели заболеваемости зафиксированы в двух регионах.

Так, в Эмилии-Романье и на Сицилии этот показатель вырос на 140%. В некоторых регионах при этом наблюдается снижение темпов распространения COVID-19.

По данным на 10 января, за минувшие сутки в Италии зафиксировано 101,7 тысяч случаев заражения коронавирусом. По этому показателю страна оказалась на втором месте в Европе, уступив Великобритании (142 тысячи случаев).

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Общее количество заболевших с начала пандемии уже достигло 7,5 млн, из которых выздоровели 5,4 млн граждан и почти 140 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии с 1 февраля будут штрафовать невакцинированных граждан. Сумма взыскания составляет 100 евро.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшие полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!