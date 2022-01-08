В Италии начнут наказывать невакцинированных, но не всех: названы суммы штрафов

В Италии с 1 февраля начнут штрафовать невакцинированных граждан. Разовое взыскание на сумму 100 евро будет грозить людям старше 50 лет, которые до начала следующего месяца не начнут курс иммунизации от коронавируса.

А уже с 15 февраля этой категории граждан, чтобы получить право на работу, придется предъявлять усиленный Green Pass с записью о бустерной дозе или перенесенном коронавирусе. То же самое касается работников государственных и частных компаний любого возраста, пишет La Repubblica.

В случае, если итальянец без необходимого COVID-сертификата придет на рабочее место, ему могут выписать штраф от 600 до 1500 евро.

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Кроме того, работники категории 50+, пришедшие на работу без усиленного Green Pass, будут считаться "отсутствующими без уважительных причин". С ними могут сохранить трудовые отношения, однако такие люди теряют право на какие-либо вознаграждения.

Работодателям, которые не будут проверять у сотрудников наличие Super Green Pass, грозит штраф от 400 до 1000 евро.

Добавим, что не будут штрафовать за отсутствие прививок тех людей, у которых есть справка о противопоказаниях к иммунизации.

Отмечается, что для посещения парикмахерской и кабинета косметолога с 20 января нужно будет предъявлять базовый COVID-сертификат + тест на коронавирус. С 1 февраля это правило распространится на государственные учреждения, магазины, почту и банки.

Уже с 10 января Super Green Pass станет обязательным для проезда в поездах, автобусах, метро и других видах общественного транспорта, пишет La Stampa.

Вместе с тем, в правительстве определят список услуг, для получения которых Green Pass не нужен. В этот перечень должны попасть покупка продуктов питания и лекарств.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 января в Италии за сутки коронавирусом заразились 219 тысяч человек. Такой показатель снова стал рекордным за два года пандемии.

За неделю заболеваемость в стране выросла на 153%, увеличилась нагрузка на медицинскую систему.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближающейся мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о здоровье своем и своих семей – привиться от коронавируса, а прошедшим полный курс – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!