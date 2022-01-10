В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов: когда и почему

Правительство Украины планирует уменьшить срок действия сертификатов о вакцинации до 270 дней (до девяти месяцев). Сейчас документ о двух прививках против COVID-19 украинцы получают на 365 дней (один год).

Как рассказала Мария Карчевич, заместитель главы Министерства здравоохранения Украины в понедельник, 10 января, в эфире программы "Сніданок на 1+1", таким решением наше государство ориентируется на практику стран Европейского Союза.

Европейская комиссия 21 декабря приняла решение об установлении новых правил относительно цифрового сертификата вакцинации – его срок действия для поездок внутри ЕС уменьшили до девяти месяцев. Норма вступила в силу 10 января.

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По словам Карчевич, на уровне украинского законодательства уже готовится такое же решение. Его должны принять предположительно до 16 января.

"То есть срок действия сертификатов будет сокращен: уже не один год, а 270 дней", – сказала представительница Минздрава. Она добавила, что сертификат о бустерной дозе препарата также будет действовать девять месяцев. Этот документ можно будет получить в конце января 2022 года.

Кроме того, Карчевич рассказала, что наша страна присоединится к глобальной сети COVID-сертификатов, которая будет охватывать более 80 стран мира.

"Украина уже направила запрос о присоединении к глобальной сети. Идут технические консультации. Через несколько месяцев мы сможем заявить, что Украина позволяет путешествовать в большое количество стран", – сказала она.

Еще в середине декабря Карчевич рассказывала, что страны-участники этой программы будут взаимно признавать цифровые документы, не требуя дополнительных COVID-пропусков для пересечения границы. В частности, украинцам больше не потребуются ПЦР-тесты и самоизоляция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, что по отношению к владельцам фальшивых сертификатов о вакцинации в Украине действует амнистия. Чтобы получить прививку, таким гражданам нужно обратиться к семейному врачу с просьбой аннулировать поддельный документ.

Команда OBOZREVATEL обращается с призывом к украинцам: вакцинируйтесь – это реальный способ сохранить свою жизнь и здоровье. На фоне приближения мощной волны штамма Омикрон, который сейчас свирепствует в странах Европы, стоит серьезно подумать о своем здоровье и своих семьях – привиться от коронавируса, а тем, кто прошел полный курс, – получить бустерную дозу против COVID-19. Ситуация с заболеваемостью в европейских странах показала, что привитые против коронавируса легче переносят новый штамм: вакцинация действительно работает! Защитите себя и свои семьи, чтобы Украина смогла выдержать напор болезни, всплеск которой ученые и медики прогнозируют уже совсем скоро!