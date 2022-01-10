В Минздраве рассказали, как получить прививку тем, кто купил COVID-сертификат

По отношению к владельцам фальшивых сертификатов о вакцинации против коронавируса в Украине действует амнистия. Если такие граждане хотят действительно иммунизироваться, они должны обратиться к семейному врачу с просьбой аннулировать поддельный документ.

После медик выдаст направление на реальную прививку. Об этом в эфире "Сніданок з 1+1" рассказала Мария Карчевич, заместитель главы Министерства здравоохранения (Минздрава) по вопросам цифрового развития.

"Врач информирует полицию о том, что обнаружен поддельный сертификат. Человек должен всячески содействовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих такие документы", – пояснила она.

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Специалист подчеркнула, что проблема подделки различных документов об иммунизации от коронавируса характерна не только для нашей, но и других европейских стран.

В Украине же мониторинговое агентство в прошлом году зарегистрировало 210 тысяч сообщений в сети о предоставлении "услуг" по получению фальшивых документов. Они касались ПЦР-тестирования или вакцинации против COVID-19.

"Сейчас правоохранительными органами открыто 2300 уголовных производств. В половине случаев уже вручены подозрения", – подчеркнула Карчевич.

Напомним, что в Украине гражданам от 18 лет доступна бустерная доза вакцины COVID. О том, как записаться на третью прививку, узнавайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог Борис Донской выразил убеждение, что Украине не миновать новой волны заболеваемости COVID-19 из-за штамма Омикрон. Поэтому, по его словам, гражданам следует делать бустерные прививки – особенно людям из групп риска и тем, у кого от получения второй дозы прошло уже полгода.