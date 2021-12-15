Украина присоединится к глобальной сети COVID-сертификатов: какие выгоды получат туристы

В ближайшее время Украина намерена подключиться к глобальной сети сертификатов о вакцинации от коронавируса. Это позволит привитым украинцам свободно путешествовать в страны мира.

После присоединения с украинскими COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран. Об этом в среду, 15 декабря, на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"В скором времени с COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран мира. Украина готовится присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, способной охватить все страны мира", – сказала она.

По словам Карчевич, страны-участники этой программы будут взаимно признавать цифровые документы, не требуя дополнительных COVID-пропусков для пересечения границы. В частности, украинцам больше не потребуются ПЦР-тесты и самоизоляция.

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На сегодняшний день доступ для украинцев открыт в 52 страны мира, которые признают COVID-сертификаты в приложении Дія.

Ранее сообщалось, что Украина 9 ноября была исключена из "зеленого списка" Европейского Союза. Некоторые государства-члены ввели свои ограничения на пересечение границ. Вместе с тем определенные европейские страны отказались закрывать границы для украинцев, несмотря на рекомендации ЕС. В какие страны можно поехать туристам и что для этого нужно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения рассказали, что те, кто купили поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, но хотят получить прививку, должны признаться в содеянном. Ведь сейчас медики вынуждены отказывать людям в прививке, если данные о вакцинации есть в базе.

Напомним, в Украине регулярно появляется информация о разоблачении правоохранителями злоумышленников, которые изготавливают поддельные COVID-сертификаты. При этом украинцы, которые пользуются их услугами, в первую очередь покупают себе не справку, а риск госпитализации или смерти от коронавируса.