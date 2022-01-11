В Испании коронавирус хотят отслеживать как сезонный грипп: что изменится

Испанские власти намерены изменить систему мониторинга новых случаев заражения коронавирусом. Его будут отслеживать как обычный грипп.

Об этом пишет El Pais. Конкретную дату перехода пока не озвучили, однако соответствующая работу уже ведется.

Новая система предусматривает, что в стране не будут подсчитывать каждый новый случай. Также она не предполагает тестирование при обнаружении любых симптомов.

Кроме того, создадут статистически значимую выборку врачей и медцентров для предоставления данных о заболеваемости. Эти данные и будут отображать приблизительную ситуацию с заболеваемостью.

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По словам руководителя группы наблюдения за респираторными заболеваниями Ампаро Ларраури, кардинально изменить подход сразу не удастся из-за международных обязательств Испании уведомлять обо всех случаях заражения коронавирусом.

За минувшие сутки в стране зафиксировали более 97 тысяч новых случаев заболевания. Общее количество с начала пандемии достигло 7,4 млн, из которых выздоровели 5,1 млн и 90 тысяч скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Испании заявили о первых случаях заражения и гриппом и COVID-19 одновременно. У больных они протекали в легкой форме.