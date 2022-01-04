В Бразилии и Испании зафиксированы случаи заражения гриппом и COVID-19 одновременно: что с больными

Органы здравоохранения Испании и Бразилии сообщили о первых зафиксированных случаях заражения гриппом и COVID-19 одновременно. При этом в Бразилии "флурона" (грипп – Flu и коронавирус – Corona) выявлена у подростка и двух младенцев.

Стоит отметить, что все случаи одновременного заражения коронавирусом и гриппом расцениваются, как легкие и в некоторых случаях бессимптомные. Детей с "флуроной" уже выписали из больницы, а еще один взрослый находится на самоизоляции.

Так, по информации издания Euro Weekly News, каталонское правительство сообщило о первых случаях заражения "флуроной", когда пациенты одновременно заражаются коронавирусом и гриппом. По данным Министерства здравоохранения Испании, это легкие случаи. Правительство Каталонии подтвердило на пресс-конференции, что есть пациенты, инфицированные как COVID-19, так и гриппом, но до сих пор симптомы были умеренными.

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В свою очередь издание Estado de Minas пишет, что в Бразилии выявлено уже четыре случая "флуроны". Отмечается, что заболел подросток из Рио-де-Жанейро, двое младенцев и взрослый из города Форталеза.

Однако государственный департамент здравоохранения Рио-де-Жанейро заявляет, что в штате до сих пор нет данных об одновременном заражении. Департамент здравоохранения Форталезы подтвердил наличие трех случаев заболевания в штате.

Подросток из Рио-де-Жанейро является спортсменом и сдал тест после того, как почувствовал легкие симптомы. Двое годовалых малышей поступили в частные больницы, но без ухудшения клинической картины и уже выписаны. Третий пациент – 52-летний мужчина – не нуждался в госпитализации и находится на самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле впервые обнаружили у пациента случай одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Его диагностировали у беременной женщины.

Напомним, на юге Франции у 12 человек диагностировали коронавирус с "атипичной комбинацией" почти полусотни мутаций. Ученые идентифицировали, что речь идет о неизвестном ранее штамме COVID-19. Новому варианту дали название B.1.640.2 и предполагают, что его завезли путешественники из Республики Камерун в Центральной Африке.