Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса: его 'привезли' из Камеруна

На юге Франции у 12 человек диагностировали коронавирус с "атипичной комбинацией" почти полсотни мутаций. Ученые идентифицировали, что речь идет о неизвестном ранее штамме COVID-19.

Новому варианту дали название B.1.640.2 и предполагают, что его "привезли" путешественники из Республики Камерун в Центральной Африке. "Открытие" принадлежит экспертам Медитерранского инфекционного университета в Марселе, передает Express.

Отмечается, что новый штамм обнаружили у пациентов с COVID-19 из города Форкалькье в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег. Он имеет 46 мутаций, которые, как считается, делают его более устойчивым к вакцинам.

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Однако настоящий уровень угрозы или заразности варианта B.1.640.2 еще неизвестен. Эксперты взялись исследовать его и пока подчеркивают: в мире обнаруживаются десятки новых мутаций, но это не обязательно означает, что они будут более опасными, например, чем Дельта или Омикрон. На последний в стране сейчас приходится более 60% случаев заражения.

"Что делает вариант более известным и опасным, так это его способность размножаться из-за количества мутаций, которые он имеет по отношению к исходному вирусу. Вот тогда это становится вариантом беспокойства, как было с Омикроном", – пояснили они.

В СМИ добавляют, что новый COVID-штамм во Франции обнаружили как раз на фоне того, как страна сократила период самоизоляции для путешественников. Для полностью вакцинированных людей и с положительным результатом теста он сократится с 10 дней до семи дней, а также до пяти – при отрицательном тесте.

Накануне во Франции обнаружили 67,5 тыс. новых случаев коронавируса, что вывело страну на пятое место в мире по этому показателю. За этого же время 270 человек умерли от последствий инфицирования, а более 63 тыс. побороли недуг. На сегодня там официально подтверждено 10,3 млн всех случаев COVID-19, из которых 124,2 тыс. обернулись смертью больных, а свыше 5,1 млн жителей вылечились.

По данным портала GediDigital, в стране против коронавируса полностью вакцинировано 73,3% взрослого населения (более 49,5 млн человек).

Как сообщал OBOZREVATEL:

в столице Франции в Париже из-за новой вспышки заболеваний COVID-19, вызванной штаммом Омикрон, с 31 декабря снова стало обязательным ношение защитных масок на улицах. За несоблюдение правила грозит штраф в размере 135 евро.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что следующие несколько недель в стране будут "трудными" из-за высокого уровня заболеваемости населения коронавирусом. Франция стала одним из эпицентров пандемии в Европе после того, как там распространился Омикрон.