В Израиле зафиксировали первый случай заражения гриппом и COVID-19: 'флурону' диагностировали беременной

В Израиле впервые обнаружили у пациента случай одновременного заражения коронавирусом и гриппом. Это заболевание называется "флурона" (грипп – Flu и коронавирус – Corona). Его диагностировали беременной женщине.

Об этом пишет издание La Repubblica в четверг, 30 декабря. Пациентка находится на лечении в больнице "Бейлинсон" в Петах-Тиква, в центре Израиля. Как отмечается, она не была вакцинирована.

При этом состояние здоровья роженицы удовлетворительное, она чувствует себя хорошо и в скором времени врачи планируют выписать ее из медицинского учреждения.

"На протяжении года было очень мало случаев заражения гриппом, а среди беременных и рожениц – ни одного", – сказал профессор Арнон Вижницер из медцентра "Бейлинсон", добавив, что в настоящее время беременные все чаще болеют гриппом.

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По словам доктора, проблема заключается в том, что начальном этапе трудно диагностировать, какой именно инфекцией произведено заражение.

"В данном случае был проведен тест на два заражения – и оба дали положительный результат", – сказал Вижницер.

При этом в Министерстве здравоохранения отметили, что, вероятно, такие случаи еще есть в стране, однако в настоящее время официально их не было диагностировано. В ведомстве призвали граждан прививаться от гриппа и подчеркнули, что вакцину от гриппа можно вводить одновременно с вакциной от коронавируса или через любой промежуток времени после нее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле для того, чтобы предотвратить новую, более сильную вспышку коронавируса из-за штамма Омикрон, приняли решение перед новогодними праздниками усилить карантинные ограничения. Новые правила будут касаться даже граждан, вакцинированных против COVID-19.