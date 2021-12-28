Массовое тестирование, 7-дневная изоляция и лекарство от COVID-19: в Израиле анонсировали новые правила карантина

Ольга Липич
Covid
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Массовое тестирование, 7-дневная изоляция и лекарство от COVID-19: в Израиле анонсировали новые правила карантина

В Израиле для того, чтобы предотвратить новую, более сильную вспышку коронавируса из-за штамма Омикрон, приняли решение перед новогодними праздниками усилить карантинные ограничения. Новые правила будут касаться даже граждан, вакцинированных против COVID-19.

Решение было принято в понедельник, 28 декабря, на совещании премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с министрами здравоохранения и образования. Новые правила карантина вступят в силу со среды, 29 декабря, передает пресс-служба премьер-министра в Facebook.

Что предусматривают новые ограничения в Израиле:

  • граждане, которые контактировали с зараженным коронавирусом (независимо от его варианта) будут обязаны сделать ПЦР-тест. Мера касается даже тех, кто вакцинирован. До получения негативного результата теста человек должен находится на самоизоляции.

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  • Даже тем, кто получил негативный тест, будет рекомендовано избегать многолюдных собраний и контакта с людьми из группы риска в течении десяти дней.

  • Тот, кто находился в контакте з инфицированным, при этом сам является невакцинированным, должен пройти семидневную самоизоляцию. После семи дней нужно будет сделать тест, если он окажется негативным, карантин можно будет окончить.

  • Израиль первым в мире получит таблетки от коронавируса фармацевтической компании Pfizer (препарат "Паксловид"). Отсутствие прививки, наряду с возрастом и хроническими заболеваниями, будет фактором в пользу применения "Паксловида".

  • В ближайшие дни для пожилых граждан, вероятнее всего, введут четвертую дозу вакцины против коронавируса.

На встрече с журналистами Беннет не исключил, что в случае резкого скачка заболеваемости, в стране могут ввести новый локдаун. Политик отметил, что Израиль находится в нескольких шагах от "волны заражений невиданного масштаба".

"Это будет де-факто национальный локдаун, но в то же время наша цель – держать экономику открытой, не допуская cлишком большой перегрузки в больницах", – сказал политик.

28 декабря министерство здравоохранения Израиля сообщило о почти 3 тысячах новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Это наивысшее число заражений за день с сентября. Тестов было сделано 147 тысяч, 2,35% процентов показали положительный результат. При этом увеличения количества тяжелых пациентов пока не наблюдается.

Статистика по коронавирусу в Израиле

За весь период пандемии коронавируса в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения, около 8,2 тысяч пациентов умерли от заболевания.

Статистика по коронавирусу в Израиле

При этом Израиль является одним из лидеров по темпам вакцинации населения против коронавируса. Там полный курс иммунизации прошли более 5,8 млн человек (62,7%). Как известно, в стране обязали делать также бустерные (третьи) прививки взрослых граждан. Кроме того, вакцинация распространена на подростков 12-17 лет, а уменьшенной дозой препарата прививки делают и детям в возрасте 5-11 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле ученые провели испытания нового препарата отечественного производства для лечения коронавирусной болезни. Как выяснилось, все пациенты, которые его принимали выздоровели.

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