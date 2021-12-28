Массовое тестирование, 7-дневная изоляция и лекарство от COVID-19: в Израиле анонсировали новые правила карантина

В Израиле для того, чтобы предотвратить новую, более сильную вспышку коронавируса из-за штамма Омикрон, приняли решение перед новогодними праздниками усилить карантинные ограничения. Новые правила будут касаться даже граждан, вакцинированных против COVID-19.

Решение было принято в понедельник, 28 декабря, на совещании премьер-министра Израиля Нафтали Беннета с министрами здравоохранения и образования. Новые правила карантина вступят в силу со среды, 29 декабря, передает пресс-служба премьер-министра в Facebook.

Что предусматривают новые ограничения в Израиле:

граждане, которые контактировали с зараженным коронавирусом (независимо от его варианта) будут обязаны сделать ПЦР-тест. Мера касается даже тех, кто вакцинирован. До получения негативного результата теста человек должен находится на самоизоляции.

Видео дня

Даже тем, кто получил негативный тест, будет рекомендовано избегать многолюдных собраний и контакта с людьми из группы риска в течении десяти дней.

Тот, кто находился в контакте з инфицированным, при этом сам является невакцинированным, должен пройти семидневную самоизоляцию. После семи дней нужно будет сделать тест, если он окажется негативным, карантин можно будет окончить.

Израиль первым в мире получит таблетки от коронавируса фармацевтической компании Pfizer (препарат "Паксловид"). Отсутствие прививки, наряду с возрастом и хроническими заболеваниями, будет фактором в пользу применения "Паксловида".

В ближайшие дни для пожилых граждан, вероятнее всего, введут четвертую дозу вакцины против коронавируса.

На встрече с журналистами Беннет не исключил, что в случае резкого скачка заболеваемости, в стране могут ввести новый локдаун. Политик отметил, что Израиль находится в нескольких шагах от "волны заражений невиданного масштаба".

"Это будет де-факто национальный локдаун, но в то же время наша цель – держать экономику открытой, не допуская cлишком большой перегрузки в больницах", – сказал политик.

28 декабря министерство здравоохранения Израиля сообщило о почти 3 тысячах новых случаев заражения COVID-19 за сутки. Это наивысшее число заражений за день с сентября. Тестов было сделано 147 тысяч, 2,35% процентов показали положительный результат. При этом увеличения количества тяжелых пациентов пока не наблюдается.

За весь период пандемии коронавируса в Израиле было зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения, около 8,2 тысяч пациентов умерли от заболевания.

При этом Израиль является одним из лидеров по темпам вакцинации населения против коронавируса. Там полный курс иммунизации прошли более 5,8 млн человек (62,7%). Как известно, в стране обязали делать также бустерные (третьи) прививки взрослых граждан. Кроме того, вакцинация распространена на подростков 12-17 лет, а уменьшенной дозой препарата прививки делают и детям в возрасте 5-11 лет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле ученые провели испытания нового препарата отечественного производства для лечения коронавирусной болезни. Как выяснилось, все пациенты, которые его принимали выздоровели.