Все пациенты выздоровели: в Израиле протестировали новый препарат от коронавируса

В Израиле ученые провели испытания нового препарата отечественного производства для лечения коронавирусной болезни. Как выяснилось, все пациенты, которые его принимали, а это 18 человек, выздоровели.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post. Речь идет о препарате биотехнологической компании Amorphical, он называется Amor-18. Испытание лекарства проводились в медицинском центре Зив в Цфате.

Всего медикаментом лечили 18 человек, которые были госпитализированы с коронавирусом в легкой и тяжелой форме. Все они выздоровели и были выписаны из госпиталя. В то же время, из 19 человек, которым давали плацебо, шестерых пришлось перевести в реанимацию, а двое умерли. Еще двум пациентам, находившимся в очень тяжелом состоянии, дали лекарство. Оба выздоровели и были выписаны.

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В издании рассказали, что в основе препарата Amor-18 – аморфный карбонат кальция (АСС). Его вводили перорально или путем ингаляции. ACC, как уточняется, может регулировать кислотные изменения pH вокруг каждой ячейки. Эти изменения влияют на способность COVID-19 проникать в клетки и размножаться. Таким образом Amor-18 может предотвращать ухудшение состояния пациента с коронавирусом.

Генеральный директор Amorphical Йоси Бен отметил, что лекарство будет работать для лечения всех существующих на данный момент штаммов коронавируса. "Препарат, которые мы создали, является противовоспалительным, безопасным, эффективным и простым в использовании", – сказал он.

Журналисты уточнили, что более масштабные испытания препарата уже проводят и в других медицинских центрах Израиля. Более того, исследования будут проводить и в других странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле зафиксировали первую смерть пациента с подтвержденным штаммом коронавируса Омикрон. Умершему было 60 лет.