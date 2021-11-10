Хроника коронавируса на 10 ноября: за сутки заболели 458 тыс. человек
По состоянию на среду, 10 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 251,4 млн человек. За минувший день выявили 458 629 новых инфицированных, умерли еще 7627. Всего от болезни скончалось более 5 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 227,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (72 тыс.), России (39 тыс.) и Великобритании (33 тыс.).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
3 075 433 случая заражения с начала пандемии были подтверждены в Украине, из этого количества 72 084 пациента умерли, а 2 512 756 человек выздоровели.
Самой безопасной вакциной от коронавируса для беременных является Pfizer. Она была протестирована в полной мере, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
Министерство здравоохранения утилизировало крупную партию препарата для вакцинации от коронавируса компании AstraZeneca. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины.
Конституционный суд Франции подтвердил конституционность продления так называемых санитарных пропусков до 31 июля 2022 года. Решено, что это обоснованная мера для защиты здоровья.
Минздрав Канады разрешил применять бустерную (третью) дозу вакцины Pfizer для людей старше 18 лет.
В Министерстве здравоохранения заявили, что пока не рассматривают вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих украинцев. Речь идет о дополнительной, третьей дозе препарата.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.