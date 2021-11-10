Хроника коронавируса на 10 ноября: за сутки заболели 458 тыс. человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Хроника коронавируса на 10 ноября: за сутки заболели 458 тыс. человек

По состоянию на среду, 10 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 251,4 млн человек. За минувший день выявили 458 629 новых инфицированных, умерли еще 7627. Всего от болезни скончалось более 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 227,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (72 тыс.), России (39 тыс.) и Великобритании (33 тыс.).

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

  • 3 075 433 случая заражения с начала пандемии были подтверждены в Украине, из этого количества 72 084 пациента умерли, а 2 512 756 человек выздоровели.

  • Самой безопасной вакциной от коронавируса для беременных является Pfizer. Она была протестирована в полной мере, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

  • Министерство здравоохранения утилизировало крупную партию препарата для вакцинации от коронавируса компании AstraZeneca. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины.

Главное за 10 ноября:

  • Конституционный суд Франции подтвердил конституционность продления так называемых санитарных пропусков до 31 июля 2022 года. Решено, что это обоснованная мера для защиты здоровья.

  • Минздрав Канады разрешил применять бустерную (третью) дозу вакцины Pfizer для людей старше 18 лет.

  • В Министерстве здравоохранения заявили, что пока не рассматривают вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих украинцев. Речь идет о дополнительной, третьей дозе препарата.

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