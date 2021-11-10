Хроника коронавируса на 10 ноября: за сутки заболели 458 тыс. человек

По состоянию на среду, 10 ноября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 251,4 млн человек. За минувший день выявили 458 629 новых инфицированных, умерли еще 7627. Всего от болезни скончалось более 5 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 227,6 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в США (72 тыс.), России (39 тыс.) и Великобритании (33 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

3 075 433 случая заражения с начала пандемии были подтверждены в Украине, из этого количества 72 084 пациента умерли, а 2 512 756 человек выздоровели.

Самой безопасной вакциной от коронавируса для беременных является Pfizer. Она была протестирована в полной мере, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Министерство здравоохранения утилизировало крупную партию препарата для вакцинации от коронавируса компании AstraZeneca. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины.