Глава Pfizer заявил о вероятности ежегодной ревакцинации от COVID-19: нам нужно подождать и последить

Согласно результатам исследования, защита от коронавируса после введения второй дозы препарата Pfizer снижается через полгода. Поэтому есть вероятность, что понадобится ежегодная ревакцинация.

Об этом сказал генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла. Он считает, что третья бустерная доза дает очень высокий уровень защиты от COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Однако пока неизвестно, как долго этот уровень будет сохраняться. Для этого необходимо отследить реакцию организма в течение шести-девяти месяцев после вакцинации. По словам Бурла, защита может длиться около года.

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"Нам нужно подождать и последить. Но вероятный сценарий – это ежегодная ревакцинация", – подчеркнул глава Pfizer.

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