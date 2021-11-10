На Волыни врачи спасают от COVID-19 26 младенцев: некоторые в тяжелом состоянии и на интубации
В Волынской области коронавирусную болезнь заподозрили у 26 детей. 15 из них уже получили положительный тест на COVID-19.
Все они находятся на лечении в Волынской областной инфекционной больнице, сообщила исполняющая обязанности руководителя заведения Галина Морочковская, передает информационное агентство "Волынские новости". По ее словам, девять детей – с подозрением на коронавирус.
Младшему из пациентов всего восемь дней, десятерым малышам не исполнилось и года.
В областной детской больнице также находятся дети с коронавирусом, которым всего несколько недель. Некоторые из них получают лечение от COVID-19 в реанимации, рассказала Ирина Горавская – депутат Волынского областного совета.
По ее словам, есть и такие маленькие пациенты, которых спасают с помощью интубационной трубки.
"Мы выписываем здорового ребенка после рождения, приходят родственники, делают крестины и они к нам едут уже с подхваченным ковидом, все на кислородной поддержке есть и тяжелые, интубированные", – рассказала она.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице также увеличивается количество детей, болеющих коронавирусом. Из 109 инфицированных, обнаруженных за 9 ноября, 57 мальчиков в возрасте от 11 дней до 17 лет и 52 девочки – от двух месяцев до 17 лет.
Ранее OBOZREVATEL писал, что COVID-отделения в Украине забиты маленькими пациентами, половине которых нужен кислород. Зафиксированы даже летальные случаи. Во многих странах уже прививают подростков и собираются разрешить иммунизацию детей с пяти лет. Подробнее об этом – в материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, симптомы штамма коронавируса "Дельта" у детей очень похожи на симптомы других острых респираторных инфекций. Ребенок может перенести болезнь и легко, но заразить людей из группы риска.
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