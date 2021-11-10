Во Франции пожилых людей обязали вакцинироваться бустерной дозой: без нее COVID-паспорт недействителен

Во Франции сертификат о вакцинации от коронавируса будет недействителен для пожилых людей, которые не сделали третью прививку. Это связано с тем, что случаи коронавируса снова начинают расти по всей стране.

Как пишет Politico, о новых требованиях объявил в телеобращении президент Франции Эммануэль Макрон. Паспорта вакцинации лиц старше 65 лет не будут действительны с 15 декабря без бустерной дозы.

Сейчас это единственная возрастная группа, которая может получить во Франции дополнительную прививку. Но с начала декабря такая возможность появится и у граждан от 50 до 65 лет.

"Если вам сделали прививку более шести месяцев назад, я рекомендую вам записаться на прием прямо сейчас", – подчеркнул Макрон.

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На данный момент третью дозу вакцины получили 3,3 млн французов из 7,7 млн, имеющих на нее право.

Паспорт вакцинации, также известный как "зеленый пропуск", требуется для входа в рестораны, кафе, тренажерные залы, кинотеатры и театры, на концерты и спортивные мероприятия.

По данным портала Worldometers, с начала пандемии во Франции зафиксировано более 7,2 млн случаев коронавируса, из них 118 023 – закончились летальным исходом.

За минувшие сутки в стране добавилось 12 476 случаев болезни и 58 смертей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения Украины пока не рассматривают вопрос о введении бустерной дозы вакцины против коронавируса для всех желающих граждан. В течение следующих нескольких недель в ведомстве будут проходить дебаты экспертов.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, Минздрав с осторожностью относится к ведению и бустерной, и ревакцинальной доз COVID-вакцин.