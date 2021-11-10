В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла молодая роженица: ее малыш в тяжелом состоянии. Фото

В Ивано-Франковске от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 35-летняя воспитательница София Студент, которая заразилась во время беременности. Врачам пришлось делать кесарево сечение, чтобы спасти ребенка.

Об этом пишет местное издание "Галка". Женщина около двух недель находилась на кислороде, однако побороть болезнь не смогла (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кесарево сечение Студент сделали на 30-й недели беременности. Девочка, которая родилась весом 1 350 гр. сейчас в тяжелом, но стабильном состоянии.

По словам директора областного перинатального центра Юрия Павлушинского, состояние ребенка соответствует развитию плода.

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Он также обратил внимание на данные по миру и Украине, которые свидетельствуют о высоком риске беременных заразиться коронавирусом, которые выше всего на последних неделях беременности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октября в Чернигове от осложнениq коронавируса умерла беременная 39-летняя женщина.