В Чернигове от осложнений COVID-19 умерла беременная: она не была вакцинирована

Осложнения от коронавируса привели к смерти 39-летней беременной жительницы Чернигова. Женщина не была вакцинирована и, как утверждают медики, поздно обратилась к ним.

О ее смерти сообщил на совещании в мэрии 12 октября гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухар. По его словам, в течение недели COVID-19 унес жизни 18 горожан.

Женщина, о которой идет речь, находилась на 22-й неделе беременности. Больше подробностей он не рассказал.

Издание УНИАН, ссылаясь на комментарий врачей указанного медучреждения, уточнили, что беременная достаточно поздно обратилась за медицинской помощью. Также подчеркивается, что она не получала прививок против COVID-19.

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"На сегодня есть рекомендации вакцинироваться беременным, но почему-то у людей срабатывает противоположная реакция – если женщина беременна, то вакцинироваться не нужно. Поэтому и растет риск тяжелого течения коронавируса", – объяснили в больнице №2 Чернигова.

По данным, которые прозвучали на заседании в мэрии, в течение прошлой недели в городе подтвердили 639 случаев COVID-19, из этих людей168 были госпитализированы. По состоянию на 12 октября в больницах находилось 239 больных (койкоместа заполнены на 93%).

Как отмечают медики, 151 пациент – на кислородной поддержке, а 11 подключены к аппаратам ИВЛ. Из всех госпитализированных только 17 вакцинированы против COVID-19.

Мэр города Владислав Атрошенко предупредил: если уровень госпитализаций достигнет 350 человек, в Чернигове объявят локдаун.

Как сообщал OBOZREVATEL, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская заявила, что в случае вакцинации против COVID-19 беременных следует применять индивидуальный подход. По ее словам, побочные эффекты после прививки вероятны, но последствия заражения значительно серьезнее влияют на здоровье.