В Украине утилизировали полмиллиона доз вакцины AstraZeneca: названа причина
Министерство здравоохранения утилизировало крупную партию препарата для вакцинации от коронавируса компании AstraZeneca. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины.
Это произошло в конце октября, говорится в ответе ведомства на запрос издания LIGA.net. Причиной такого решения стало истечение срока годности препарата.
Как добавили в Минздраве, препарат изъяли из центров вакцинации и прививочных пунктов против COVID-19. В то же время в ведомстве отметили, что точное количество просрочившихся доз в настоящее время не известно. Это станет ясно после подсчета в регионах.
В министерстве также рассказали, что в нашем государстве есть еще сотни тысяч доз указанного препарата для вакцинации от коронавируса, срок годности которых истекает. Ими будут вакцинировать еще несколько недель, а оставшиеся утилизируют.
AstraZeneca – векторная вакцина, которую разработала шведско-британская компания AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом. К концу сентября Украина получила 4,9 млн доз препарата. Им вакцинировались уже более 1,26 млн украинцев.
AstraZeneca доступна в центрах массовой вакцинации и прививочных пунктах. Для полной вакцинации необходимо 2 дозы.
Как сообщал OBOZREVATEL, до 14 ноября Украина ожидает новых поставок препарата для вакцинации против коронавирусной болезни американской компании Pfizer. Речь идет о двух партиях.
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