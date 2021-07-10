Хроника коронавируса на 10 июля: за сутки в мире заболели почти полмиллиона человек

София Закревская
София Закревская
Covid
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Хроника коронавируса на 10 июля: за сутки в мире заболели почти полмиллиона человек

По состоянию на субботу, 10 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 186,8 млн человек. За минувший день выявили 490 098 новых инфицированных, умерли еще 8 289. Всего от болезни скончались более 4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 170,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (57,7 тыс.), Индии (42,6 тыс.) и Индонезии (38,1 тыс.).

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Пандемия коронавируса.
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Топ-15 стран по количеству новых случаев за сутки.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 10 июля:

  • Пандемия коронавируса усугубила ситуацию с голодом на планете, каждую минуту от него умирают около 11 человек.

  • Ученые из Таиланда выяснили, что комбинация вакцин от британо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac позволяет защититься от Дельта-варианта коронавируса. Речь идет о двух дозах препарата от Sinovac + одной AstraZeneca.

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