Хроника коронавируса на 10 июля: за сутки в мире заболели почти полмиллиона человек
По состоянию на субботу, 10 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 186,8 млн человек. За минувший день выявили 490 098 новых инфицированных, умерли еще 8 289. Всего от болезни скончались более 4 млн пациентов.
При этом выздоровели свыше 170,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (57,7 тыс.), Индии (42,6 тыс.) и Индонезии (38,1 тыс.).
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
на сегодня в Украине подтверждено 2 240 246 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 572 гражданина, а 2 176 110 вылечились.
В Украине установлен новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки. В четверг, 8 июля, было вакцинировано 109 160 человек.
Вслед за Дельта-штаммом мир атакует новый, еще более заразный вариант коронавируса – Эпсилон. По словам ученых, он может почти полностью нейтрализовать эффективность имеющихся вакцин.
Пандемия коронавируса усугубила ситуацию с голодом на планете, каждую минуту от него умирают около 11 человек.
Ученые из Таиланда выяснили, что комбинация вакцин от британо-шведской компании AstraZeneca и китайской Sinovac позволяет защититься от Дельта-варианта коронавируса. Речь идет о двух дозах препарата от Sinovac + одной AstraZeneca.
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