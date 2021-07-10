Хроника коронавируса на 10 июля: за сутки в мире заболели почти полмиллиона человек

По состоянию на субботу, 10 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 186,8 млн человек. За минувший день выявили 490 098 новых инфицированных, умерли еще 8 289. Всего от болезни скончались более 4 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 170,8 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Бразилии (57,7 тыс.), Индии (42,6 тыс.) и Индонезии (38,1 тыс.).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

на сегодня в Украине подтверждено 2 240 246 случаев заражения, с начала пандемии умерли 52 572 гражданина, а 2 176 110 вылечились.

В Украине установлен новый рекорд прививок от COVID-19 за сутки. В четверг, 8 июля, было вакцинировано 109 160 человек.

Вслед за Дельта-штаммом мир атакует новый, еще более заразный вариант коронавируса – Эпсилон. По словам ученых, он может почти полностью нейтрализовать эффективность имеющихся вакцин.